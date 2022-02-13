بكوب سكر واحد فقط صنعت كميه كبيرة من غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط بطريقه سهله وسريعه

الحلويات بجميع أنواعها هي أطباق لا غنى عنها لنا اليوم بسبب مذاقها وشكلها الرائع وحاجتنا المتزايدة للسكر، خاصة مع الكعك والبسكويت والأيس كريم وما إلى ذلك، ليس هناك شك في أن كل فرد من أفراد الأسرة ينجذب نحو طبق معين وليس الآخر، من أشهر الحلويات للأطفال وخاصة البنات غزل البنات بألوان مختلفة ولأنه من الصعب توفيرها في أي وقت فلا بد من معرفة مكوناتها وطرق تحضيرها في المنزل دون توفير آلة لأي شخص لصنع هذه الحلوى بطريقة سهلة وآمنة يمكن للجميع اتباعها.

مقادير عمل غزل البنات تتكون من:

تحضير غزل البنات

ضعي الكمية المناسبة من السكر في وعاء عميق .

ثم أضيفي قطرتين أو ثلاث قطرات من ألوان الطعام.

ارتدي قفاز استخدمي أصابعك لتقليب السكر في ألوان الطعام حتى يتغير لون كل جزيئات السكر.

أضف نكهة الطعام ثم استخدم أصابعك لخلط المكونات معًا.

إذا كنت ترغب في تبييض أعشاب من الفصيلة الخبازية لا تضف أي صبغة طعام ولكن أضف نكهة الفانيليا.

توضع المكونات في قدر آخر وتسخن على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب بملعقة خشبية حتى يتحول السكر إلى كراميل سائل. خذ قدرًا مرتفعًا وسخنه على نار متوسطة.

خذ كمية صغيرة من الكراميل بملعقة خشبية وأضفها بسرعة إلى حافة الوعاء بحركة دائرية لتشكيل خيوط رفيعة من أعشاب من الفصيلة الخبازية.

كرر هذه العملية حتى تحصل على ما يكفي من الخيط لتشكيل كرة من المارشميلو.

باستخدام عصا خشبية لف الخيط حول العصا حتى ينضج الوعاء.

طريقة تحضير النوجا

المقادير تتكون من: كوبان من السكر الناعم، كوب من الماء الفاتر، عصير نصف حبة من الليمون، ملعقة كبيرة من الهال المطحون، ثلاثة أرباع كوب من الفستق المجروش، أربعة أكواب من الحليب الجاف، ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، نصف كوب من نشا الذرة.

طريقة التحضير هي:

اخلطي السكر بالماء وعصير الليمون. ضعي الخليط في قدر وسخنيه على نار خفيفة مع التقليب المستمر لمدة ربع ساعة على الأقل حتى يتكون شراب كثيف.

يُرفع القدر عن النار ويُضاف الهيل ويُترك جانباً ليبرد.

نبشر نصف الفستق ونضيفه إلى القطر.

أضيفي نصف الحليب واخلطي المكونات معًا.

يضاف الحليب المتبقي تدريجياً مع الحرص على الاستمرار في الخلط حتى تتكون عجينة لزجة.

بلل أطراف أصابعك بالزيت وشكل كرات صغيرة من الخليط.

تدحرج كرات النوجا فوق النشا حتى تغطى بالكامل.

طريقة عمل حلوى الكراميل

2 كوب كريمة خفق ثقيلة.

1/2 كوب حليب مكثف محلى.

2 كوب شراب الذرة الخفيف.

1/2 كوب ماء.

2 كوب سكر خشن.

1/2 كوب زبدة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

خطوات التحضير: