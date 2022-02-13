عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد اليوم

لا يحتاج ماء السكر في القدر إلى خلاط كهربائي لعجن العجين ، فلا يتم استخدام زيت أو زبدة لمدة 10 دقائق المادة اقتصادية للغاية وهي مريحة وسريعة التحضير وجميع الأعمار مثلها حلوى جاهزة للأطفال بدون شراء إذا كنت من محبي الحلويات البسيطة والبسيطة بدون فرن ولا عجن ولا داعي لاستخدام قطع كبيرة من المكونات باهظة الثمن وبلا مجهود في التحضير فأقترح أن تأكل هذه الحلوى البسيطة واللذيذة فأنت لست بحاجة إلى أي منها قوالب أو أي مواد احترافية ما عليك سوى زجاجة فارغة وصينية، وأنت هنا حلويات اقتصادية ولذيذة.

طريقة عمل حلوى المقلاة

مقادير عمل حلوى المقلاة عن طريق زجاجة بلاستيكية فارغة تتكون من:

كوب و ربع كوب دقيق 120 جرام.

نصف كأس سكر 75 جرام.

بيضتين متوسطتين.

نصف ملعقة صغيرة بكين باودر 4 غرام.

نكهة الفانيلا 7 غرام.

خطوات تحضير حلوى المقلاة

أضيفي البيض والسكر والفانيليا إلى كوب الخلط ويمكن تغيير الفانيليا إلى أي نكهة تحبينها.

اخلطي المكونات حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح البيض أفتح.

ثم أضيفي البيكنج بودر واخلطي جيدًا مرة أخرى.

ثم سكبناه في زجاجة فارغة صغيرة وأزلنا الغطاء وقمنا بتسخينه على النار وثقبناه بعصا تحميص في المنتصف.

ثم أغلقنا الزجاجة وضعنا مقلاة غير لاصقة على مقلاة سميكة غير لاصقة.

اضغط على الزجاجة لتشكيل قرص بنفس الحجم وبعد أن يتحول لونها إلى اللون البني من الأسفل نقوم بقلبها إلى الجانب الآخر.

بعدها الانتهاء,ندهنها بمربى المشمش ثم نلصق واحدة مع الأخري.

ندهن الجوانب ثم نزينها بالفول السوداني محمص.

ثم نزين سطحها بخرائط من الشوكولاتة المذابة.

حلوى أصابع الموز

انضم إلينا اليوم وستتعرف على طريقة عمل حلوى عود الموز اللذيذة، وهي من ألذ الوصفات العالمية لتقدمها لضيوفك حيث تحتوي على طرق تحضير متعددة يمكنك اختيار إحداها وتقديمها لهم وقلوب الأطفال سعيدة.

المكونات:

3 حبات موز مقطعة إلى قطع متوسطة.

كوب من السكر البني.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة التحضير: