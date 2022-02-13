أكلات رجيم ودايت بدون دهون قليلة السعرات مأكولات بدون ملل

مأكولات للرجيم ودايت بدون دهون قليلة السعرات يبحث عنها الكثير منا والابتعاد عن أطعمة مسلوقة سواء كان دجاج أو لحوم التي تتواجد في انظمة الرجيم المختلفة التي يمل الشخص من تناولها ويجعله يترك الرجيم بسبب شغفه في تناول المأكولات المعتاد تناولها بعيدا عن الدايت والرجيم، فجمعنا لكم وجبات من دجاج واللحوم تناسب الرجيم ولكن بنفس طعم وبشكل المأكولات السريعة في المحلات ولكن بطريقة صحية وبطعم لم تتذوقه من قبل.

صينية دجاج للرجيم مأكولات صحية بدون ملل

نحتاج إلى 6 قطع من صدور الدجاج بدون جلد. ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف. ملعقة صغيرة بشر قشر ليمون. ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة ونصف كبيرة من ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة من كاري. نصف ملعقة صغيرة كركم.

صينية دجاج مبهرة الطعم للدايت والرجيم قليلة السعرات