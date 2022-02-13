مفرود وتقيل.. سر كثافة الشعر وصفة هندية سحرية ستملأ الفراغات وتمنح الشعر نعومة

سر كثافة الشعر، تعاني الكثير من السيدات في العالم من الشعر الخفيف وتريد النساء أن تظهر بصورة دائمة بمظهر جذاب وشعر كثيف ورائع، وقد يكون صعباً جدا أن يتم تغيير بنية الشعر وتقويتها ولكن هذا الأمر ليس مستحيل عندما يتم اتباع بعض الوصفات الطبيعية والانتظام عليها في هذه الوصفات سوف تحسن من مظهر الشعر وتقويه، وتزيد من كثافة الشعر أيضاً حيث يتم استخدام زيت الزيتون والبرتقال والبيض وجل الصبار والأفوكادو لتكثيف الشعر وتنعيمه.

سر كثافة الشعر

تعتبر وصفة زيت الزيتون لتكثيف الشعر من أشهر الوصفات التي يتم استخدامها بصورة كبيرة جدا، حيث يحتوي زيت الزيتون على نسبة كبيرة جدا من حمض الأوميجا 3 كما يمتلك الكثير من العناصر الغذائية الأخرى والضرورية جدا لتقوية الشعر، والحفاظ على صحته حيث يتم استخدام هذه الوصفة بصورة منتظمة جدا على الشعر وفروة الرأس حتى يتم تكثيف وتنعيم الشعر وترطيب فروة الرأس الجافة أيضاً.

لزيادة كثافة الشعر الخفيف

ويتم استخدام هذه الوصفة من خلال بعض الخطوات وهي:

أن نقوم بتسخين زيت الزيتون حتى يصبح دافئ قبل الاستخدام.

وبعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس بزيت الزيتون ونترك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

ومن الممكن أن نضيف زيت الزيتون إلى العسل ونستخدمه على الشعر ليلة كاملة.

وصفة هندية لتكثيف الشعر

يحتوي البرتقال على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والتي تفيد الشعر مثل فيتامين جيم والبكتين.

ويحتوي أيضاً على الكثير من الأحماض المهمة.

ويحتوي أيضاً على الكثير من الأحماض المهمة. وكل هذه المكونات تعمل على كثافة وحيوية للشعر حيث تساعد الأحماض المتواجدة في البرتقال على

تفكيك وتفتيت باقي المنتجات الضارة التي تكون عالقة في الشعر.

على عكس الكثير من الوصفات الطبيعية الأخرى حيث يتميز البرتقال برائحة جميلة جدا ومحببة عند الكثير

من الأشخاص ويتم استخدام وصفة البرتقال لتكثيف الشعر من خلال بعض الخطوات:

أن نقوم بهرس حبة برتقال كاملة.

ولذلك نضعها على فروة الرأس لمدة ساعة وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو والماء ومن الممكن أن نحتاج بلسم مرطب أيضاً بعد الانتهاء من هذه الوصفة.

وفي خاتمة هذا المقال نكون قد تعرفنا على وصفات تكثيف الشعر وعرفنا فوائد البرتقال وزيت الزيتون للشعر.