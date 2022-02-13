لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند مفيدة وسعراتها الحرارية بسيطة

تعتبر لقيمات الشوفان بجوز الهند من الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير، كما أن الشوفان من المكونات الغذائية الصحية التي تقدم الكثير من الفوائد للجسم وخاصةً لمن يتبعون أنظمة الحمية الغذائية والرچ، يم ويبحث الكثيرون عن طريقة تحضير لقيمات الشوفان بجوز الهند نظراً لطعمها الرائع وفوائدها الكثيرة، وأيضاً سعراتها الحرارية القليلة، وينكنك تحضير لقيمات الشوفان في المنزل ومن خلال مقالنا اللآتي، حيث سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير لقيمات الشوفان بجوز الهند وبطرق أخرى كثيرة.

تحضير لقيمات الشوفان بجوز الهند

يتم تحضير لقيمات الشوفان بجوز الهند بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية المقادير.

مكونات لقيمات الشوفان بجوز الهند

كأس من الشوفان المفتت. كأس من الجوز أو اللوز المفروم. نصف كأس من جوز الهند الناعم. ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان المطحونة. نصف ملعقة من القرفة. ملعقة صغيرة من الملح. ثلث كأس من زبدة الفول السوداني. نصف كأس من عجوة التمر. ربع كأس من العسل. نصف ملعقة من الفانيليا. ربع كأس من المياه.

مقادير التزيين

كأس إلا ربع من الشوفان الكامل. نصف كأس من جوز الهند.

خطوات تحضير لقيمات الشوفان

يتم تحضير لقيمات الشوفان بجوز الهند بخطوات بسيطة كما أنه يتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير وبمقادير غير مكلفة على الإطلاق، فترغب الأمهات أن تقدم إلى أفراد أسرتها كل ما هو جديد ويتم تحضير لقيمات الشوفان بخطوات بسيطة وهي كالتالي.

طريقة تحضير لقيمات الشوفان بجوز الهند