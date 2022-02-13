الباتيه بالجبنة مورق 20 طبقة وخفيف بكيلو دقيق هتعملي 25 قطعة باتيه

يعتبر الباتيه بالجبنة من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهى وجبة خفيفة يتم التفكير في تناولها تلقائياً عند الشعور بالجوع وخاصةً خارج المنزل اثناء العمل أو التنزه مما يدفع مشتريها لدفع ما يكفي لعمل باتيه لأسرة كاملة بسعر قطعتين من الجاهز، فيتم تحضير الباتيه بالجبنة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وترغب الكثير من الأمهات في تحضيره في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في مقالنا الآتي خطوات تحضير الباتيه بالجبنة.

تحضير الباتيه بالجبنة المورق في البيت

يتم تحضير الباتيه بالجبنة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي المقادير المستخدمة في تحضير الباتيه بالجبنة.

مكونات الباتيه بالجبنة

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ربع كوب من السمنة أو الزبدة حسب المتاح. ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. مياه دافئة من أجل العجن.

مقادير الحشوة

جبنة بيضاء أو تركي. زيتون مخلي لونه أسود.

مقادير الوجه

بيضة دجاج. سمسم. حبة البركة. ملعقتان من الحليب.

خطوات تحضير الباتيه بالجبنة المورق

يتم تحضير الباتيه بالجبنة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير الباتيه بالجبنة المورق