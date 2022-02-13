طريقة عمل أطعم كنافة رمضانية بيتي بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك

طريقة عمل أطعم كنافة رمضانية بيتي، الكنافة الرمضانية من أحب الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان؛ حيث الطعم الشهي والمذاق المميز فهي من ألذ الحلويات الشرقية وتتعدد طرق تحضيرها منها في صواني ومنها في أصابع أو عن طريق عملها دوائر صغيرة فهي بكل الأشكال لذيذة وممتعة ولا يخلو منها أي منزل خلال الشهر الفضيل، ذلك هذا بخلاف حشوها المختلف منها بالقشطة أو الكاستر او بالمكسرات فالكثير من الأمهات بحلول شهر رمضان الفضيل يتم بحثهم عن أفضل طريقة لعمل الكنافة الرمضانية.

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طريقة عمل الكنافة الرمضانية

من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير الكنافة اللذيذة في أقل وقت ممكن، وتتمثل المكونات في الآتي:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة.

قطع من القشطة على حسب الرغبة.

نصف كوب من النشا.

كوب سكر بودرة ناعم.

2 كوب من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كمية قليلة من الفستق للتزيين.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الكنافة قطع صغيرة جدا ثم يتم تسخين الزبدة حتى تذوب ثم بعد ذلك نضع عليها الكنافة. بعد ذلك يتم إحضار وعاء حراري نضع به كلا من السكر والنشا والحليب، ثم نرفع الخليط على النار مع التقليب الهادئ باستخدام ملعقة خشبية ونتركه على النار لمدة خمس دقائق. ثم نحضر صينية ونضع بها جزء من الكنافة ويتم الضغط عليها جيدا، ومن ثم نضع كمية من القشطة على الصينية. نضع الجزء المتبقي من الكنافة مع الضغط على الكنافة ووضع مكسرات على الوجه للتزيين. يتم بعد ذلك إدخالها الفرن على درجة حرارة مناسبة ثم نتركه داخل الفرن عشرون دقيقة حتى تنضج ويحمر وجهها. ثم بعد ذلك نسقيها بالشربات البارد

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