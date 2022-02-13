مورق وروعة.. الجلاش باللحمة المفرومة بكل التكات وسر النجاح لتبهري كل من يتذوقه

الجلاش باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية الشهيرة، وعلى الرغم من شرتها كنوع من الحلويات، إلا إنهم يقومون بإعداده على الموائد في المناسبات والأعياد، فهي من الوصفات السهلة السريعة ذات المذاق الرائع، لذلك سنقدم لكي في هذا المقال طريقة تحضيره كي تستمتعي أنتي وأسرتك بطعمه الرائع.

الجلاش باللحمة المفرومة

بعض الناس يفضلون عمل الجلاش باللحمة أصابع بدلاً من تحضيره بالصينية، فيكون نوع من أنواع المقبلات أكثر من أنه طبقًا رئيسيا، وطريقة تحضيره كالآتي:

قومي بتحضير اللحمة المفرومة حتى تنضج.

ضعي أول طبقة من الجلاش وادهنيها بالزبدة ثم ضعي طبقة أخرى، كرري هذه العملية حتى تحصلي على 4 طبقات من الجلاش.

ضعي اللحمة المفرومة بالعرض، ولفيها حتى تصبح على شكل إصبع.

ادهني الصينية بالزبدة وضعي فيها أصابع الجلاش.

قومي بتقطيع الأصابع بالحجم المناسب لكي.

ادهنيها بطبقة من الزبدة.

ضعي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة، لمدة 20 دقيقة.

حين يقترب الجلاش من النضج، اخلطي الحليب مع البيضة والفلفل الأسود والملح وضعي الخليط على الجلاش.

بعد النضج أخرجيه وغطيه لمدة 30 دقيقة ثم تناوليه مع عائلتك واستمتعي بطعمه الرائع.

الجلاش باللحمة المفرومة بدون بيض

البيض من أحد مسببات الحساسية، ولأن الجلاش من الأكلات المشهورة، سنقوم بعمله بدون بيض لكي يناسب جميع الأشخاص، وإليكي طريقة تحضيره:

قومي بتحضير اللحمة المفرومة حتى تنضج.

ضعي البازيلاء والفلفل الأخضر والبهارات حسب الرغبة، ثم نتركها حتى تنضج.

قومي بفرد نصف لفائف الجلاش الجاهز في الصينية، ادهني زبدة بين الطبقات، ضعي اللحمة المفرومة ثم افردي الكمية المتبقية من الجلاش، وادهني زبدة بين الطبقات وكذلك ندهن على وجه الجلاش.

نقطع الصينية قبل أن ندخلها الفرن ثم نضع كمية من الجبن.

ادخلي الصينية في الفرن الساخن حتى تنضج.

عزيزتي لقد قدمنا لكي أسهل طرق تحضير الجلاش باللحمة المفرومة، فهو مناسب كطبق رئيسي على المائدة في المناسبات كي تسعدي ضيوفك، وقدمناه لكي كنوع من المقبلات حتى تسعدي أطفالك وأسرتك بطعمه الرائع، لذلك ابدعي في الطهي وقدمي لأسرتك كل ما هو شهي بمكونات بسيطة موجودة بين يديك.