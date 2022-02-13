طريقة عمل كيكة جوز الهند بكوب دقيق واحد سريعة التحضير والطعم روعة

طريقة عمل كيكة جوز الهند، ما زالنا مستمرين معكم من خلال موقع ثقفني في تقديم أشهر وأشهي وصفات الكيكة المتعددة مثل كيكة الشكولاته الإسفنجية كيكة الشكولاته الإسفنجية وكيكة البرتقال والقهوة كيكة الخلاط السريعة وغيرها حيث تعد الكيكة من الوصفات التي يمكن التنويع في طرق تحضيرها وتقديمها بأكثر من طعم ولهذا جئنا إليكم بهذا المقال والذي من خلاله سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة جوز الهند سريعة مش هتا خد منك وقت وهتحصلي على طعم روعة ولذيذ.

طريقة عمل كيكة جوز الهند السريعة بطعمها اللذيذ

يعد جوز الهند من الثمار المشهورة والمعروفة بفوائدها المتعددة ولها الكثير من الاستخدامات وتستخدم بكثرة مع وصفات الحلويات المتنوعة حيث تضيف إليها طعم ونكهة مميزة كما أنه مفيد جداً للجسم ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة.

المكونات

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من جوز الهند المبشور.

كوب واحد من الزيت.

كوب واحد من الزبادي.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

جوز هند مبشور للتزيين

مكونات الشربات( كوب وربع من السكر، كوب وربع من الماء، عصرة ليمون، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا).

طريقة التحضير