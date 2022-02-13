نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الإيطالية الأصلية لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت في المقال التالي
عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت، إذا قمت بالبحث عن أكثر المكونات المستخدمة في المنزلة وبداخل العديد من الأطعمة هي الجبنة الموتزريلا، فهي مكون ذات كبيرة للغاية يتم إضافته إلى البيتزا أو أنواع المعكرونة المختلفة وكذلك الأشياء الأخرى، ولكن الأنواع النظيفة منها تحتاج إلى تكلفك عالية ليتك شرائها، ولكن معنا سيكون من السهل صنع الجبنة الموتزريلا دون عناء ودون تكلفة كثيرة، يمكنكم متابعة موضوعناَ.
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طريقة عمل الجبنة الموتزريلا
حيث أنه سيكون شيء جيد للغاية صناعة عدة أطعمة مختلفة في المنزل دون الاضطرار إلى شرائها، وهكذا الحديث عن الجبنة الموتزريلا التي تعتبر شيء ضروري وهام تواجده، وتأتي مكونات عمله هكذا:
المقادير
- تحتاج إلى تحضير لتران من الحليب كامل الدسم.
- وحوالي نصف كوب من الخل.
- تحتاج إلى تحضير حوالي ربع كوب من عصير الليمون.
خطوات تحضير الجبنة الموتزريلا
الآن يمكن تحضيرها من خلال تنفيذ القليل من الخطوات َ، وتأتي بهذا الشكل:
- في البداية علينا تحضير الحليب على النار ثم نضع الليمون وكذلك الخل ونقلب حتى نحصل على الجبنة الموتزريلا.
- والخطوة التالية هو أنه سيتم التقليب لأكثر من عدة دقائق حتى يظهر الجبن الأبيض وقطع من الجبن.
- كما أنه علينا أن نجعل هناك حاجز بين الوعاء الخاص بالحليب والنار ونستمر في التقليب.
- بعد ما تظهر قطعة الجبن المكونة في الحليب نضغط عليها بملعقة معدنية.
- نظل نضغط على قطعة الجبن حتى تعطي نسيج مطاطي منها وتبقى متشابهة مع الجبن الموتزريلا.
- كما أنه علينا عصر قطعة الجبن وذلك حتى نتخلص من الماء بشكل تام.
- توضع الجبنة بعد ذلك في الفريزر لفترة من الزمن حتى تتجمد.
- وفيما بعد عند الرغبة في استخدامها في شتى أنواع الأطعمة المختلفة نقوم باخراجها ومن ثم بشرها عليها بشكل سلس وتناولها.
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