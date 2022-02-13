نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كعك الغريبة بمنتهى السهولة في مطبخك.. استعيدي أجواء العيد كل مرة تخبزينها في المقال التالي
طريقة عمل كعك الغريبة بمنتهى السهولة، هناك بعض من أصناف الحلوى المختلفة التي يتم صنعها في المنزل وتعتبر لذيذة للغاية منها الغريبة، فهي من أشهى الحلوى برغم أنها مرتبطة بمناسبات محددة مثل الأعياد وكذلك الأفراح، وهناك من يشتريها من المحلات الخارجية لتناولها بشكل فوري بدلاً من تنفيذها ولكن تظل غالية الثمن، ويمكن عملها بسهولة في المنزل من خلال القليل من المكونات والاستمتاع بأهم الحلوى على الإطلاق.
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طريقة عمل الغريبة في المنزل
يمكن تنفيذ حلوى الغريبة في المنزل عند تنفيذ بعد الخطوات، تابعونا للمزيد من الوصفات في النقاط القادمة، وتأتي المكونات أولاً:
المقادير
- كوبان من السمن.
- أربعة أكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بياض بيضة واحدة.
- مكسرات للتزيين.
خطوات عمل الغريبة
علينا أن نجعل جميع السيدات يحبون عمل الحلوى والمخبوزات البسيطة في المنزل بسهولة كبيرة، وتأتي أهم الخطوات هكذا:
- الخطوة الأولى وضع السمن في وعاء وخلطه جيداً حتى يصبح لونه أبيض وذلك باستخدام المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نضع السكر ونستمر في التقليب مرةً أخرى بالمضرب الكهربائي ليذوب كلاهما معا.
- نضع بعد ذلك الدقيق ولكن بشكل تدريجي مع خلطهم للحصول على قوام متماسك من المكونات.
- نستمر في عجن المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون العجينة.
- الآن أصبحت العجينة جاهزة للتشكيل والعمل، حيث علينا تشكيلها على شكل كرات مع الضغط في المنتصف لصنع الغريبة.
- علينا تشكيل ووضع المكسرات عليهم من أعلى وذلك يرجع إلى الشخص نفسه يضع ما يرغب به.
- نرص الكرات في صينية ثم وضعها في الفرن ولكن على درجة حرارة 180.
- ثم نتركها لمدة ربع ساعة وهي مدة قليلة للغاية وبعد تغير لونها نخرجها ومن ثم نضعها في وعاء التقديم.
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