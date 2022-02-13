نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة المش الفلاحي.. أشهر وأقدم جبنة يقع في غرامها كل من يذوقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المش الفلاحي، أصبح المطلب الأساسي لدى الكثيرين هو الوصول إلى الطريقة الصحيحة لعمل المش الفلاحي في البيت، وذلك بعد تذوقه اول مرة فيصبح عشق وادمان كبير، كما أنه يوجد العديد من الأنواع الخاصة بالمش ولكن نحن اليوم نتحدث عن المش الفلاحي، وسوف نذكر الطريقة الخاصة لعمل المش الفلاحي ومن ثم ذكر الأصل الذي يعود إليه المش، كل ذلك على النحو الآتي.

ثلاثة طرق لتنظيف الطاسة من التصاق الدهون والزيوت بها وتعود المقلاة كأنك اشتريتها للتو

أصل المش

يعد من ضمن الأطعمة الثابتة والدائمة لدى جميع الفلاحين، حيث انه يتم إعداده وتحضيره عن طريق الجبنة القريش التي يتم نخليها فترة زمنية طويلة، فالجميع يشبه المش الفلاحي بالتحنيط الفرعوني، حيث أن الجبنة تبقى صالحة للأكل ولا تتأثر بعامل الزمن حتى لو مر عليها الكثير من السنين.

طريقة عمل المش الفلاحي

سوف نشرح لكم أهم المكونات الخاصة بالمش الفلاحي، ومن ثم ذكر طريقة تحضيرها بشكل سهل وبسيط

مكوّنات المش الفلاحي

سوف نقوم بإحضار الآتي:

مقدار 1 كيلوغرام من الجبن الأبيض المعروفة باسم الجبنة القريش.

إحضار 1 كوب كبير من اللبن المغلي

إحضار 1 كوب من ملح الطعام.

إحضار 1 ملعقة صغيرة جدا من الشطة الحارة

فلفل احمر حار حسب الرغبة.

2 ملعقة ذات حجم كبير من العسل الأسود

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 ملعقة ذات حجم كبير من الطحينة.

إحضار قشر برتقال مغسول جيدا

طريقة عمل المش الفلاحي

سوق نوضح لكم الطريقة الصحيحة لعمل المش الفلاحي، والتي تتلخص في الآتي:-