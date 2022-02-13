نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الينسون اللذيذ مع نصائح تحضير العجينة والخبيز في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت الينسون اللذيذ، يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل أنواع البسكويت الصحية، والتي يمكن تحضيرها لطفلك في سن السنتين، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنه مغذي ويتميز بطعمه اللذيذ، ومن الوصفات السهلة والسريعة في التحضير، وأن مكوناته متوفرة لديكِ، قدميها في وجبة الإفطار مع كوب الحليب الطازج.
طريقة عمل وجبة الدجاج المحشي سبانخ.. كنز من الفوائد والعناصر الغذائية بالإضافة إلى الطعم الأسطوري الرائع
طريقة عمل بسكويت اليانسون
نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة عمل بسكويت اليانسون، لن يستغرق وقت طويل لتحضيره، اتبعِ الخطوات الآتية واحصلي على بسكويت شهي والطعم أكثر من رائع.
المقادير المطلوبة
- 1 كأس ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام.
- ¾ كأس من الزيت النباتي.
- 1/3 كأس سكر أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة يانسون.
- 2 حبة من البيض.
طريقة تحضير البسكويت
- قومي بإشعال الفرن أولًا على درجة حرارة 180.
- احضري بولة وضعي به كلًا من السكر والزيت وقومي بخفقهم بالمضرب الكهربائي.
- ضيفي بعد ذلك البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى.
- قومي بنخل كلًا من الدقيق والبكينج بودر وضيفيهم بالتدريج إلى الخليط ثم ضيفي اليانسون وقومي بعجن العجينة بيدك لمدة دقيقتين حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.
- قومي بإحضار صينية مقاس 24 ويفضل أن تكون مستطيلة.
- قومي بصب الخليط في الصينية وافرديه ثم ادخلي الصينية الفرن لمدة تلت ساعة على أن يكون رف الفرن في الوسط.
- اخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد.
- قومي بتقطيع البسكويت على شكل مربعات أو مستطيلات أو بالطول كما تفضلين.
- احفظيه في علبة محكمة الغلق وقدميه مع الحليب الطازج.
- يمكنك تحضير البسكويت باليانسون والشوكولاتة فتقومي بإضافة ملعقتين من الكاكاو الخام إلى العجينة وتتبعي باقي
- الخطوات السابقة، أو تقومي بقسم العجينة لنصفين جزء سادة وجزء شوكولاتة وتقومي بتحضيره في صواني صغيرة وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ