طريقة تحضير النوتيلا في المنزل أرخص وأكثر صحة من معلبات الأسواق

طريقة تحضير النوتيلا في المنزل، تعد النوتيلا من أكثر الحلويات التي يحبها الأشخاص سواء الكبار أو الصغار في كافة أنحاء العالم، حيث أن النوتيلا يعود أصلها إلى إيطاليا، حيث قام الشيف بيترو فيريرو بإضافة القليل من البندق المطحون إلى الشوكولاتة، وذلك من أجل الحد من كمية الكاكاو المستخدم في صنع هذه الحلوى، لأنه في هذا الوقت عانت البلاد بشكل كبير من وجود نقص حاد في العديد من المنتجات كما أن النوتيلا لاقت شهرة كبيرة واسعة بسبب أنها تدخل في العديد من الوجبات ويمكن إضافتها للعديد من أنواع الحلوى المختلفة والمخبوزات، لذا قررنا اليوم ان نذكر لكم أهم الطرق السهلة والبسيطة والصحية من أجل عمل وتحضير النوتيلا في المنزل.

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طريقة عمل النوتيلا في المنزل

سوف نتناول في هذا الشرح أهم المقادير الخاصة بصنع النوتيلا، بالإضافة إلى شرح مفصل لطريقة عمل النوتيلا، وذلك على هذا النحو:

إحضار حوالي 340 غرام من الشوكولاتة الممزوجة بالحليب.

إحضار كوب واحد من البندق المحمص

2 ملعقة من الزيت النباتي

3 ملاعق ذات حجم كبير من السكر الأبيض الناعم

ملعقة ذات حجم كبير من الكاكاو الخالي من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة النوتيلا المنزلية

عليك اتباع الخطوات التالية من أجل الوصول إلى الطريقة الصحيحة لعمل النوتيلا في المنزل، وأهم الإرشادات الواجب القيام بها هي: