طريقة عمل أروع صينية بسبوسة بيتي.. رائحتها مفعمة بالسعادة وطعمها لا يوصف

طريقة عمل أروع صينية بسبوسة، البسبوسة تعد واحدة من ضمن الحلويات الشرقية الشهية، والتي لا يخلو أي بيت من وجودها، ولاحظ دائما تواجدها على السفرة في كافة المناسبات والعزائم، لذا نجد العديد من ربات البيوت يبحثون بشغف عن الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة والتي تمكنهم من الحصول على بسبوسة ذات مذاق شهي، لذا قررنا أن نذكر أهم التفاصيل الخاصة بعمل البسبوسة في السطور القادمة.

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مقادير البسبوسة

ثلاث أكواب من السميد الخاص بالبسبوسة

ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من جوز الهند الناعم.

3/4 كوب من السمن الدافئ.

3/4 كوب من اللبن منزوع الدسم

3/4 كوب من السكر الأبيض الناعم

ملعقة صغيرة من الطحينة

نصف كوب من الشربات.

مقادير الشربات

مقدار كوب وربع من السكر الأبيض الناعم

مقدار متساوي من الماء بنفس كمية السكر.

إحضار نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل البسبوسة السادة

عليك القيام باتباع الخطوات التالية من أجل أن تصنعي صينية بسبوسة ذات مذاق شهي، وذلك من خلال القيام بالآتي:

إحضار إناء عميق ونضع السميد بداخله، ومن ثم إضافة جوز الهند. القيام بخلط المكونات السابقة بشكل جيد. نحضر صينية خاصة بالبسبوسة، ونقوم بدهنها سمن وطحينة. احضري إناء متوسط الحجم، وضعي فيه كلا من اللبن الدافئ، ومن ثم السمن، وبعد ذلك أضيفي السكر والشربات، ونبدأ بالتقليب جيدا حتى يبدأ السكر في الذوبان بشكل نهائي. قومي بوضع خليط السميد على المكونات السابقة والقيام بالخلط ببطء وهدوء، حتى يصير الخليط ذل قوام مرمل. ضعي الخليط كامل في صينية الفرن، و وزعيه بشكل متساوي ومضغوط بداخل الصينية. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة زمنية قصيرة حتى تبدأ البسبوسة بالتهاب اللون الذهبي الجميل.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة لتحضير شربات البسبوسة وذلك على النحو الآتي: