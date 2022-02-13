طريقة عمل الباذنجان بالطريقة التركية.. أطعم صينية باذنجان تركي مليئة بالفيتامينات والحديد

طريقة عمل الباذنجان بالطريقة التركية، يعد الباذنجان من أكثر أنواع الخضروات التي تنطوي على الكثير من الفوائد الصحية، وذلك بسبب احتوائه على عنصر الحديد بنسبة كبيرة، ونظرا لهذه الأهمية العظيمة الخاصة به قررنا أن نساهم في وصف العديد من الخلطات التي تجعلكم تقبلين على القيام بتحضير الباذنجان، وجعله وجبة غذائية أساسية، وهذا في السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة عمل الباذنجان التركي.

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وصفة الباذنجان بالصلصة

أن هذه الوصفة يمكن أن تكون وجبة متكاملة سواء في العشاء اة حتى في الغذاء، فهي من أكثر الوجبات سهولة من ناحية التحضير.

المكونات

عليك القيام بإحضار كلا من:

عدد من ثمرات الباذنجان ذات الحجم الكبير.

ملعقتان من الزيت النباتي، ويمكن استخدام زيت الزيتون.

بصلة واحدة ذات حجم كبير، ويتم تقطيعها على هيئة شرائح.

إحضار عدد اثنين من فصوص الثوم ويتم فرمها جيدا.

إحضار عدد اثنين من الفلفل الأخضر.

أربعة معالق من الصلصة الحمراء.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة جدا من القرفة.

طريقة التحضير

عليك اتباع الخطوات التالية من أجل تجهيز وإعداد احلى باذنجان بالصلصة على الطريقة التركية، وذلك من خلال النقاط الآتية: