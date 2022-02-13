نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباذنجان بالطريقة التركية.. أطعم صينية باذنجان تركي مليئة بالفيتامينات والحديد في المقال التالي
طريقة عمل الباذنجان بالطريقة التركية، يعد الباذنجان من أكثر أنواع الخضروات التي تنطوي على الكثير من الفوائد الصحية، وذلك بسبب احتوائه على عنصر الحديد بنسبة كبيرة، ونظرا لهذه الأهمية العظيمة الخاصة به قررنا أن نساهم في وصف العديد من الخلطات التي تجعلكم تقبلين على القيام بتحضير الباذنجان، وجعله وجبة غذائية أساسية، وهذا في السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة عمل الباذنجان التركي.
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وصفة الباذنجان بالصلصة
أن هذه الوصفة يمكن أن تكون وجبة متكاملة سواء في العشاء اة حتى في الغذاء، فهي من أكثر الوجبات سهولة من ناحية التحضير.
المكونات
عليك القيام بإحضار كلا من:
- عدد من ثمرات الباذنجان ذات الحجم الكبير.
- ملعقتان من الزيت النباتي، ويمكن استخدام زيت الزيتون.
- بصلة واحدة ذات حجم كبير، ويتم تقطيعها على هيئة شرائح.
- إحضار عدد اثنين من فصوص الثوم ويتم فرمها جيدا.
- إحضار عدد اثنين من الفلفل الأخضر.
- أربعة معالق من الصلصة الحمراء.
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة جدا من القرفة.
طريقة التحضير
عليك اتباع الخطوات التالية من أجل تجهيز وإعداد احلى باذنجان بالصلصة على الطريقة التركية، وذلك من خلال النقاط الآتية:
- يتم تقطيع ثمار الباذنجان بشكل دائري وعلى هيئة شرائح ذات حجم كبير.
- يتم وضع رشة صغيرة من الملح الناعم على الباذنجان.
- القيام بإحضار طاسة مخصصة للقلي، ووضع كمية من الزيت بداخلها وتسخين الزيت بشكل جيد.
- وضع الثوم المفروم، وكذلك البصل والفلفل الأخضر في الزيت حتى يبدأ في أخذ اللون الأحمر.
- القيام بوضع الصلصة والقليل من الملح والقرفة.
- تحمير الباذنجان بشكل جيد.
- إحضار صينية ووضع طبقات من الباذنجان في هذه الصينية، ومن ثم القيام بصب كافة الخلطة السابقة.
- إدخال الصينية إلى الفرن حتى تنضج بشكل جيد.
- إخراج الصينية من الفرن ووضع القليل من البقدونس أعلى الصينية.
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