نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير وفاة أسرة بسبب طهي المكرونة بهذه الطريقة تعرف على الطريقة الصحيحة للطهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المكرونة بمختلف وصفاتها من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار ويقبلون عليها، لكن هناك بعض الأخطاء التي تقوم بها ربات المنزل عند تحضير المكرونة مما يسبب في فشل تحضيرها أو يجعل طعم المكرونة سيء وغير شهي، فنقدم لكي سيدتي الأخطاء الشائعة التي تسبب في فشل الوصفة لكي تتجنبيها وتقومين بتحضير المكرونة بشكل سليم.

أخطاء تجنبيها عند تحضير المكرونة

سنذكر لكي سيدتي بعض الأخطاء التي تقع فيها الكثير، وهي: –

لا تقومي بإضافة الملح إلى المكرونة عند سلقها، وضيفيه فقط في الصلصة أو في الصوص الذي تقومين بتحضيره.

ضعي ربع ملعقة من الملح لكل كيس مكرونة 300 جرام.

ضعي ربع ملعقة من الملح لكل كيس مكرونة 300 جرام. عند سلق المكرونة يجب اختيار الإناء المناسب والكمية الكافية من الماء والتي يجب أن تكون أكثر من المكرونة حتى لا تلتصق المكرونة بالإناء أثناء السلق.

لا تقومي بتغطية إناء المكرونة أثناء السلق حتى لا يفور الماء اكتفي بتغطية جزء بسيط منها وقلبيها فور وضعها في الماء حتى لا تلتصق المكرونة ببعضها.

لا تقومي بوضع ملعقة من الزيت أثناء سلق المكرونة أيضًا فهي ليس لها أي فوائد كما أنها قد تؤثر على طعم المكرونة وهي تزيد فقط من السعرات الحرارية فتزيد من المشاكل الصحية لأصحاب مرض ارتفاع الكوليسترول في الدم ومرضى تصلب الشرايين، أو مرضى السكر والضغط، فلا يفضل وضع الزيت عند السلق.

يكفي سلق المكرونة بالماء فقط دون إضافة أي مكونات أخرى للماء، والحرص أن تكون الماء مغلية عند السلق ويكون السلق لمدة خمس دقائق مع التقليب المستمر.

كما أنه من النصائح أن لا تقومي بغسل المكرونة بعد السلق فهي تجعل المكرونة تلتصق مع بعضها ولكن ضعيها على الفور في الصلصة أو الصوص الذي قمتي بتحضيره.

وفاه أسرة بسبب المكرونة

ماتت عائلة بعد تناول طبق مكرونة مسموم تم تحضيره قبل ثلاثة أيام على الأقل وتم تخميره حتى تخميره قبل الأكل غيبوبة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى وفاتهم في غضون 24 ساعة

تبدا بعض الاعراض الخاصة بالغيبوبة تظهر على الأفراد المعرضون للتسمم ويعانون من التعرق

كما انهم يعانون من الام في المعدة ويتعرضون إلى الدخول في غيبوبة مما قد يكون سبب في تعرضهم للوفاة بعد مرور ٢٤ ساعة.

على الرغم من وجود بعض أنواع المعكرونة الخالية تمامًا من الغلوتين ، إلا أن العديد من الأنواع الموجودة في السوق تحتوي على الغلوتين مما قد يسبب مشاكل صحية في حالات خاصة على سبيل المثال ، في الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية قد يتسبب الغلوتين في تلف الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز جهاز المناعة لديهم لمهاجمة الأمعاء ايضًا ، يعاني بعض الأشخاص من حساسية من الغلوتين مما يجعلهم يعانون من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي عند تناول الغلوتين لذلك من الأفضل لهم تجنب الغلوتين تمامًا.

عصير السبانخ: بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والفيتامينات والمعادن الأخرى ، فهو من أفضل المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد بصرف النظر عن الفيتامينات التي يمكن استخدامها لعلاج مشاكل فقر الدم ، يعتبر عصير اليقطين من أفضل الأطعمة الغنية بالحديد عصير القراصيا يوفر كوب من عصير البرقوق حوالي 3 ملغ من الحديد ، كما أن البرقوق غني بالمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين ب 6 وفيتامين سي.