أحلي كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات الشرقية، وهي من أكثر أنواع الحلويات المشهورة والمنتشرة في غالبية الدول العربية وخاصة في مصر، والتي تتميز بأن لها وصفات عديدة وطرق مختلفة وحشوات كثيرة جدا في طريقة عملها، وذلك مثل الكنافة بالمكسرات، أو الكنافة بالمهلبية، او الكنافة بالفواكة، أو الكنافة بالقشطة والمكسرات، أو الكنافة النابلسية، وهي محببه لدي الجميع وذلك لتميزها بطعم لذيذ وشهي وجميع الأطفال يحبون تناولها بشكل كبير، وكما يمكن عمل طريقة الكنافة في المنزل بأسهل وأرخص من شراؤها من محلات المخبوزات والحلويات، وكما أن مكونات الكنافة الشرقية موجودة في غالبية المنازل حيث ان الكنافة يتم عملها في البيت بسهولة، مما يجعلك تضمني بأن تكون صحية ومناسبة لصحة الإنسان، ولذلك فإن أغلب السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمل الكنافة بالمكسرات، والتي تعطينا فوائد وقيمة غذائية عالية وخاصة الأطفال يحبون الحلويات، ولذلك فإننا نقدم لكم ألذ وأسهل طريقة لعمل الكنافة الشرقية بالمكسرات والتي يتم عملها في أسرع وقت ممكن.

طريقة عمل الكنافة بالمكسرات ومكوناتها

المكونات

كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة.

المكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل الشربات

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من القشطة الطبيعية.

طريقة التحضير.