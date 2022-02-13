نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات الشرقية، وهي من أكثر أنواع الحلويات المشهورة والمنتشرة في غالبية الدول العربية وخاصة في مصر، والتي تتميز بأن لها وصفات عديدة وطرق مختلفة وحشوات كثيرة جدا في طريقة عملها، وذلك مثل الكنافة بالمكسرات، أو الكنافة بالمهلبية، او الكنافة بالفواكة، أو الكنافة بالقشطة والمكسرات، أو الكنافة النابلسية، وهي محببه لدي الجميع وذلك لتميزها بطعم لذيذ وشهي وجميع الأطفال يحبون تناولها بشكل كبير، وكما يمكن عمل طريقة الكنافة في المنزل بأسهل وأرخص من شراؤها من محلات المخبوزات والحلويات، وكما أن مكونات الكنافة الشرقية موجودة في غالبية المنازل حيث ان الكنافة يتم عملها في البيت بسهولة، مما يجعلك تضمني بأن تكون صحية ومناسبة لصحة الإنسان، ولذلك فإن أغلب السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمل الكنافة بالمكسرات، والتي تعطينا فوائد وقيمة غذائية عالية وخاصة الأطفال يحبون الحلويات، ولذلك فإننا نقدم لكم ألذ وأسهل طريقة لعمل الكنافة الشرقية بالمكسرات والتي يتم عملها في أسرع وقت ممكن.
طريقة عمل الكنافة بالمكسرات ومكوناتها
المكونات
- كيلو من الكنافة.
- كوب من الزبدة.
- المكسرات حسب الرغبة.
- طريقة عمل الشربات
- كوبان من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- كوب من القشطة الطبيعية.
طريقة التحضير.
- أولا قبل البدء في تحضير عمل الكنافة يتم عمل الشربات أولا حتي يعطيكي القوام المناسب وبعد ذالك يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة ١٦٠درجة مئوية حتي تسخن الفرن جيداً.
- يتم تقطيع الكنافة بأيدينا تقطيع جيداً ثم نضيف إليه كوب من الزبدة الدافئة ويتم تقليب الكنافة حتي تصبح مختلطة.
- ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع نصف الكنافة ويتم الضغط عليها حتي تتماسك ثم نقوم بفرد القشطة، ثم نضع عليها جميع أنواع المكسرات حسب الرغبة.
- ونقوم بوضع النصف الثاني ويتم مرة أخرى الضغط عليها حتي تتماسك.
- وبعد ذلك يتم إدخالها في الفرن لمدة لاتقل عن نصف ساعة.
- ثم يتم تركها من الفرن حتي تأخذ لونها الزهبي ونضع عليها الكمية المناسة من الشربات ويتم تغطيتها حتي تعطيكي الطعم الذيذ ويتم تقطيعها ونقدمها بشكل جيد في طبق التقديم لأحلي كنافة بالمكسرات.
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