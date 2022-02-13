طريقة تحضير أشهى وأشعر الفطائر التركية بمنزلك في المقلاة بدون فرن

طريقة عمل الفطائر التركية، يجب أن نشير في البداية أن الفطائر التركية تعتبر من الأكلات المميزة بصورة كبيرة كما لا تحتاج أيضا إلى مجهود كبير أيضا كما يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية وبالطبع تحاول العديد من ربات البيوت عملها في المنزل ولكن يفشلون بسبب صعوبتها ويرجع السبب الرئيسي في ذلك أنها تعتمد على مجموعة من المقادير والمكونات المحددة تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عمل الفطائر التركية بكل سهولة.

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مقادير طريقة عمل فطائر تركية بدون فرن

نحتاج المكونات التالية

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقتان من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ماء دافئ.

طريقة تحضير الفطائر التركية

يمكنكم تحضير الفطائر التركية بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب أن نقوم بوضع كلا من الخميرة مع السكر في ربع كوب من الماء. ثم بعد ذلك يجب أن نتركها قليلا حتى تختمر ثم يتم بعد ذلك إضافة جميع مكونات العجينة. يجب أن يتم ترك هذه العجينة لمدة ساعة واحدة حتى تختمر. ثم يتم تقسيم العجينة إلى عدة أجزاء صغيرة على شكل دائرة. ثم يجب عليكم الانتباه أن يتم ترك العجينة تختمر فترة من الزمن . ثم نقوم بوضع الحشو في نصف دائرة ويتم تطبيق النصف الآخر عليها. في طاسة من التيفال على النار نقوم بوضع نصف ملعقة من الزبدة. ثم يتم وضع الفطائر فيما بعد في الطاسة ويجب أن يتم تثبيتها من الجانبين.

خطوات عمل الحشوة