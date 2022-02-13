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عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بمقادير مظبوطة وبقوام تقيل وبطعم زي الجاهز - ثقفني
طريقة عمل الطحينة البيضاء، تعد الطحينة من المقبلات التي تقدم مع بعض الأطباق الرئيسية المحببة، ثم تقدم مع المأكولات الشعبية والمشويات أيضا ، وتقدم أيضا مع السندويتشات المتنوعة مثل الشاورما والكبدة والسجق، سوف نقوم بتحضيرها بالمنزل وتقديمها مع الذ واحلى المأكولات الخفيفة الشهية.
طريقة تحضير الطحينة البيضاء:-
المقادير:-
- كوب ونصف من الطحينة الخام.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.
- نصف ملعقة من الملح.
- ٢ فص من الثوم .
- نصف ملعقة من الكمون.
- عصير ليمون.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ربع كوب أو اكثر من الماء المغلي.
طريقة التحضير:-
- في بوله متوسطة نقوم بوضع الطحينة وعصير الليمون وزيت الزيتون ونقلب ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار قم نضع الكمون والثوم ونخلطهم جيداً.
- نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونقلب حتى نحصل على قوام ناعم كريمي خفيف.
- تصب في طبق تقديم الصوصات ويرش على الوجه رشه من الشطة.
طريقة تحضير الطحينة باللبنة:-
المكونات:-
- ٢ كوب من اللبنة.
- ربع كيلو من الطحينة.
- ملعقتين من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة من الشطة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الملح.
- ثلاث ملاعق صغيرة مستردة.
- عصير ليمون.
- ماء حسب الحاجة.
طريقة التحضير:-
- نقوم بوضع الطحينة على اللبنة وعصير الليمون في وعاء صغير ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والملح والفلفل والكمون والشطة والمستردة ونخلط حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على قوام ناعم.
طريقة تحضير الطحينة البيضاء بالجبنة:-
المكونات:-
- ربع كيلو من الطحينة الخام.
- ٢ كوب من أي نوع جبن كريمي.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة من الشطة حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- نصف ملعقة من الملح الأبيض.
- ربع ملعقة فلفل اسود.
- عصير ليمون.
- خل.
- ماء.
طريقة التحضير:-
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الطحينة مع الخبز ونخلط بالمضرب اليدوى حتى يصبح الخليط ناعماً.
- قم نقوم بإضافة عصير الليمون والثوم والخل والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة ونقلب جيدا حتى تختلط تماماً.
- نقوم بوضع الماء ونقلب حتى نحصل على قوم مظبوط وكريمي.
- تقدم الطحينة البيضاء مع السندويتشات المحببة إليكم.
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