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طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بمقادير مظبوطة وبقوام تقيل وبطعم زي الجاهز

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بمقادير مظبوطة وبقوام تقيل وبطعم زي الجاهز - ثقفني

طريقة عمل الطحينة البيضاء، تعد الطحينة من المقبلات التي تقدم مع بعض الأطباق الرئيسية المحببة، ثم تقدم مع المأكولات الشعبية والمشويات أيضا ، وتقدم أيضا مع السندويتشات المتنوعة مثل الشاورما والكبدة والسجق، سوف نقوم بتحضيرها بالمنزل وتقديمها مع الذ واحلى المأكولات الخفيفة الشهية.

طريقة تحضير الطحينة البيضاء:-

المقادير:-

  • كوب ونصف من الطحينة الخام.
  • ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
  • ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.
  • نصف ملعقة من الملح.
  • ٢ فص من الثوم .
  • نصف ملعقة من الكمون.
  • عصير ليمون.
  • ملعقة من زيت الزيتون.
  • ربع كوب أو اكثر من الماء المغلي.
    طريقة التحضير:-
  • في بوله متوسطة نقوم بوضع الطحينة وعصير الليمون وزيت الزيتون ونقلب ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار قم نضع الكمون والثوم ونخلطهم جيداً.
  • نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونقلب حتى نحصل على قوام ناعم كريمي خفيف.
  • تصب في طبق تقديم الصوصات ويرش على الوجه رشه من الشطة.

    طريقة تحضير الطحينة باللبنة:-

المكونات:-

  • ٢ كوب من اللبنة.
  • ربع كيلو من الطحينة.
  • ملعقتين من الثوم المفروم.
  • ربع ملعقة من الشطة.
  • نصف ملعقة من الكمون.
  • نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
  • نصف ملعقة من الملح.
  • ثلاث ملاعق صغيرة مستردة.
  • عصير ليمون.
  • ماء حسب الحاجة.
    طريقة التحضير:-
  • نقوم بوضع الطحينة على اللبنة وعصير الليمون في وعاء صغير ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والملح والفلفل والكمون والشطة والمستردة ونخلط حتى تتجانس المكونات.
  • نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على قوام ناعم.

    طريقة تحضير الطحينة البيضاء بالجبنة:-

المكونات:-

  • ربع كيلو من الطحينة الخام.
  • ٢ كوب من أي نوع جبن كريمي.
  • ملعقة من الثوم المفروم.
  • ربع ملعقة من الشطة حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة من الكمون.
  • نصف ملعقة من الملح الأبيض.
  • ربع ملعقة فلفل اسود.
  • عصير ليمون.
  • خل.
  • ماء.
    طريقة التحضير:-
  • في وعاء كبير نقوم بإضافة الطحينة مع الخبز ونخلط بالمضرب اليدوى حتى يصبح الخليط ناعماً.
  • قم نقوم بإضافة عصير الليمون والثوم والخل والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة ونقلب جيدا حتى تختلط تماماً.
  • نقوم بوضع الماء ونقلب حتى نحصل على قوم مظبوط وكريمي.
  • تقدم الطحينة البيضاء مع السندويتشات المحببة إليكم.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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