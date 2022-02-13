طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بمقادير مظبوطة وبقوام تقيل وبطعم زي الجاهز

طريقة عمل الطحينة البيضاء، تعد الطحينة من المقبلات التي تقدم مع بعض الأطباق الرئيسية المحببة، ثم تقدم مع المأكولات الشعبية والمشويات أيضا ، وتقدم أيضا مع السندويتشات المتنوعة مثل الشاورما والكبدة والسجق، سوف نقوم بتحضيرها بالمنزل وتقديمها مع الذ واحلى المأكولات الخفيفة الشهية.

طريقة تحضير الطحينة البيضاء:-

المقادير:-

كوب ونصف من الطحينة الخام.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

نصف ملعقة من الملح.

٢ فص من الثوم .

نصف ملعقة من الكمون.

عصير ليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب أو اكثر من الماء المغلي.

طريقة التحضير:-

طريقة التحضير:- في بوله متوسطة نقوم بوضع الطحينة وعصير الليمون وزيت الزيتون ونقلب ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار قم نضع الكمون والثوم ونخلطهم جيداً.

نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونقلب حتى نحصل على قوام ناعم كريمي خفيف.

تصب في طبق تقديم الصوصات ويرش على الوجه رشه من الشطة.

طريقة تحضير الطحينة باللبنة:-

المكونات:-

٢ كوب من اللبنة.

ربع كيلو من الطحينة.

ملعقتين من الثوم المفروم.

ربع ملعقة من الشطة.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة مستردة.

عصير ليمون.

ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير:-

طريقة التحضير:- نقوم بوضع الطحينة على اللبنة وعصير الليمون في وعاء صغير ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والملح والفلفل والكمون والشطة والمستردة ونخلط حتى تتجانس المكونات.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على قوام ناعم.

طريقة تحضير الطحينة البيضاء بالجبنة:-

المكونات:-