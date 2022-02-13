المدلعه واحده من ألذ الحلويات المنتشره حديثا معانا طريقة تجهيزها من البداية للنهاية

تعتبر المدلعة واحدة من الحلويات المفضلة عند الكثيرين فلديها نكهة مختلفة ومميزة عن باقي الحلوى، فتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير المدلعة بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير المدلعة.

طريقة تحضير المدلعة:

يتم تحضير المدلعة بخطوات ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير:

مقادير طبقة البسبوسة:

ثلاثة أكواب ونصف من دقيق السميد.

كأس إلا ربع من السمنة المذابة.

كأس من الحليب.

كأس من السكر.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.

مقادير طبقة الكنافة:

كأس وربع من الكنافة.

ربع كأس من السكر البودرة.

نصف كأس من السمنة المذابة.

مقادير الشربات:

كأس من المياه.

كأس من السكر.

عصرة ليمونة.

مقادير الحشوة والتزيين:

كريم شانتيه.

مسكرات مطحونة.

كراميل.

شوكولاتة سائلة.

خطوات تحضير المدلعة:

يتم تحضير المدلعة باتباع الخطوات الآتية: