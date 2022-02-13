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عمر شويل - جدة المدلعه واحده من ألذ الحلويات المنتشره حديثا معانا طريقة تجهيزها من البداية للنهاية - ثقفني
تعتبر المدلعة واحدة من الحلويات المفضلة عند الكثيرين فلديها نكهة مختلفة ومميزة عن باقي الحلوى، فتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير المدلعة بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير المدلعة.
طريقة تحضير المدلعة:
يتم تحضير المدلعة بخطوات ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير:
مقادير طبقة البسبوسة:
- ثلاثة أكواب ونصف من دقيق السميد.
- كأس إلا ربع من السمنة المذابة.
- كأس من الحليب.
- كأس من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.
مقادير طبقة الكنافة:
- كأس وربع من الكنافة.
- ربع كأس من السكر البودرة.
- نصف كأس من السمنة المذابة.
مقادير الشربات:
- كأس من المياه.
- كأس من السكر.
- عصرة ليمونة.
مقادير الحشوة والتزيين:
- كريم شانتيه.
- مسكرات مطحونة.
- كراميل.
- شوكولاتة سائلة.
خطوات تحضير المدلعة:
يتم تحضير المدلعة باتباع الخطوات الآتية:
- أولًا يتم تحضير البسبوسة من خلال خلط كلًا من السميد والسكر وجوز الهند مع بعضهم البعض ثم يتم الفرك باليدين جيدًا ثم يتم إضافة كلًا من الحليب والسمنة ويتم التقليب.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية مبطنة بورق الزبدة ثم يتم دهنها بالسمنة ثم يتم إضافة خليط البسبوسة ويتم التوزيع ثم يتم إدخالها إلى فرن مسخن من قبل ليتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- القيام بتحضير الشربات من خلال الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من السكر والمياه ثم يتم وضعه على النار وتركه لحين أن يغلي ثم يتم رفعه عن النار مع إضافة الليمون.
- القيام بإضافة كمية من الشربات إلى البسبوسة وتركها جانبًا.
- يتم تحضير الكنافة ثم يتم تكسيرها ثم إضافة السكر البودرة والسمن مع التقليب.
- الحصول على صينية مبطنة بورق الزبدة ثم تدهن بالسمن ثم يتم وضع خليط الكنافة ثم يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم يتم إضافة كمية الشربات.
- القيام باستخدام أطراف ورق الزبدة ثم يتم إخراج الكنافة من الصينية ثم يتم وضعها في طبق التقديم ثم يتم وضع كمية من الكريم شانتيه ويتم توزيع المكسرات عليها.
- يتم وضع البسبوسة ثم طبقة من الكريم شانتيه ثم الكريم كراميل ثم التزين بالشوكولاتة
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