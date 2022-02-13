بكيلو لبن فقط أعملي 2 كيلو سمنة بلدي فلاحي في البيت بمكونات إقتصادية بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

طريقة عمل السمنة البلدي من أهم ما يممكن أن يتم عمل السمن البلدي بمنتهى السهولة من خلاله حيث تعتبر نوعية السمن البلدي من أكثر ما يمكن استعماله بكل سهولة للحصول على أفضل نوع من أنواع السمن حيث تعتبر نوعيات السمن الطبيعية من السهل استخراجها من الحليب وكل مشتقاته، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة، والطريقة التي من خلالها يكون من السهل على كل ربات البيوت القيام بالتحضير لوصفة مميزة من السمن الطبيعي وتجهيزها في أقل وقت ممكن.

طريقة عمل السمنة البلدي

الطريقة التي يمكنك بها عمل السمنة البلدي في أقل وقت ممكن هي التي نحن بصدد الحديث عنها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة حيث أن توفر السمن البلدي في البيت يحد من استعمال الأنواع المختلفة من السمن الصناعي المهدرج ومن السهل التحضير بالاعتماد على تلك المقادير القادمة والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:

مكونات لعمل السمن البلدي

من أفضل المكونات التي من الممكن أن تتبع ويتم توفيرها للحصول على السمن البلدي الطبيعي ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من القشطة.

وعاء ملائم.

قدر مناسب.

رشة من الملح.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير للسمن البلدي

من الممكن أن تتم خطوة التحضير للسمن البلدي من خلال اتباع الخطوات القادمة: