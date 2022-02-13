بديل البوتوكس.. كريم لبان الذكر الرهيب لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات في 5 دقائق

كريم لبان الذكر للتبيض الفوري من أهم أنواع المستحضرات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم استعمالها للحصول على لكريم الطبيعي من لبان الذكر سهلة الاستخدام والتطبيق على البشرة وهذا ما يكون للتخلص نهائيا من أي تواجد للتصبغ على الوجه وإزالة أي بقع داكنة قد تكون متواجدة على الوجه، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي تساعد في إكساب البشرة النضارة المطلوبة، والحصول على أفضل نوع من أنواع الكريمات الطبيعية والتي لها القدرة على الإزالة التامة لأي شحوب أو بهتان بالوجه، وسنوضح من خلال تلك الفقرات أهم المقادير والطريقة المتبعة للتحضير السريع لأفضل خلطة من لبان الذكر مع المكونات الطبيعية المعززة للنضارة.

كريم لبان الذكر للتبيض الفوري

كريم لبان الذكر المستخدم للتبيض الفوري والفعال للبشرة من الممكن الحصول عليه من خلال اتباع خطوات لمزج لبن الذكر مع المكونات الآتي ذكرها في تلك الفقرات القادمة، والتي نتحدث فيها عن أهم ما يمكن أن يعطي البشرة النضارة المرغوبة، ومن الممكن أن يمتزج مكون لبان الذكر بشكل جيد مع مختلف المكونات الطبيعية التي لها دور في التحسين من مستوى نضارة البشرة ولون الجلد، ومن خلال الآتي نوضح مكونات خليط لبان الذكر.

مكونات لكريم لبان الذكر

من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل مع اللبان الذكر للتخلص تماما من أي تواجد لشحوب الوجه ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

ملعقة من مكون لبان الذكر المطحون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من مكون ماء الورد.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير لوصفة لبان الذكر المبيضة للوجه

من الممكن أن يتم عمل تلك الخلطة من خلال الاستعانة بالمكونات سالفة الذكر والتي يكون من السهل الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات القادمة: