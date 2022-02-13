وفري فلوسك واصنعي البسكوت البيتي بنفسك بقوام هش وخفيف أحلى من المخابز

البسكوت البيتي ، من المخبوزات الجميلة التي يعشقها الصغار والكبار، ويفضلون شرائه من المخابز بأسعار باهظة الثمن، كما يمتلك طعم لذيذ وقوام هش مقرمش يجعل الكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب المشوبات الساخنة، وهو رائع ويمكن تقديمه كوجبة غذائية للأطفال لأنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تمنح الجسم القوة والحيوية أثناء النهار، وطريقة صنعه بالمنزل سهلة للغاية ولا تكلفنا مجهود طويل أثناء التحضير، كما يوجد للبسكوت أنواع متعددة مثل بسكوت الزبدة بالكاكاو، وبسكوت الشاي الاقتصادي، وبسكوت القهوة اللذيذة وهو من المخبوزات التي يفضلها عشاق الهوة، وبسكوت الزبدة وهو من أنواع المخبوزات الفاخرة وتكون غالب غالية الثمن، وبسكوت النشا وهو يتمتع بقوامه الهش وطعمه الجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسكوت البيتي الهش بقوام جميل ورائع أحلى من المخابز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات البسكوت البيتي الهش

يحتوي البسكويت على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات سريعة وهى كما يلي:-

4 حبات من البيض.

كيلو من الدقيق.

ربع كوب من الحليب.

كوب من السكر البودرة.

كوب ونصف من السمنة.

ملعقة كبيرة من النشادر.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكوت البيتي الهش بخطوات بسطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السمنة، والسكر، والفانيليا، والبيض ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي القوام. ثم نقوم بإضافة الحليب للخليط ونقلب جيداً مع بعض حي يصبح الخليط سائل، ثم نضع الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر ونقلبهم مع بعض. نقوم بعجن جميع المكونات بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل، ثم نحضر كيس الحلواني ونضع العجين داخله ونترك حتى يرتاح. ثم نحضر صينية كبيرة ونشكل عليها البسكوت على حسب الأشكال التي ترغبين بها سيدتي، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه حتى ينضج تماماً.

سر نجاح البسكوت البيتي

سوف نتعرف على بعض النصائح الهامة التي تساعدك على عمل مخبوزات بقوام خفيف وهش وهى كما يلي:-