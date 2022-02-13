أسرع طريقة عمل تورتة عيد الحب الفلانتين، تحب أغلب السيدات في ذلك اليوم الاحتفال مع الزوج بطريقة خاصة لإحياء المشاعر والمودة والحب الإهتمام بينهم وتقديم طريقة لإحياء السعادة والسرور والفرح بينهم ، فستخدم أغلب السيدات تقديم أشهي الحلويات في ذلك اليوم وتجد صعوبة عند أغلب ربات المنزل في معرفة طريقة عمل تورتة بالمنزل بكل سهولة ويسر لتقديمها للزوج أو لخطيبك للاحتفال بينهم بالمودة والسرور، وايضا يمكنك تقديم لأطفالك في مناسبات عيد الميلاد أو في المناسبات الخاصة لعائلتك، واليكم في خلال السطور القادمة من موقع ثقفني أسرع طريقة عمل تورتة عيد الحب الفلانتين بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية في البيت.

أسرع طريقة عمل تورتة عيد الحب الفلانتين

ننشر لكم متابعينا طريقة عمل تورتة عيد الحب الفلانتين بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات إقتصادية في البيت إليكم الخطوات التالية:

المكونات

كوب واحد من الدقيق متعدد الاستخدام

كوب واحد سكر ناعم

6 عدد بيض نفصل البياض عن الصفار

ملعقة من البيكنج بودر

ربع كوب نشا

ملعقة من عصير الليمون

قليل من الملح

ملعقة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من زيت النباتي

ملعقتين كبيرة من الماء الدافيء

طريقة تحضير تورتة عيد الحب بكل سهولة ويسر

نقوم أولاً بتحضير 2 بولة غويطة ونفصل البياض عن الصفار، ونقوم بخفق البياض بالمضرب الكهربائي جيداً ونضع عليه نصف كمية السكر الناعم حتي يصبح كريمي أبيض ونقوم بخفق الصفار البيض بالمضرب الكهربائي جيداً ونضع عليه الليمون والفانيليا ونصف كمية السكر والزيت ونخلط المكونات جيداً حتي تتجانس مع بعضها نحضر الدقيق مع البيكنج بودر والنشا ونقلب المكونات ونضعها على الصفار البيض ونخلط المكونات جيداً ثم نضيف الماء ونخلط المكونات مرة أخري نضيف بياض البيض إلى خليط الكيك ونقلب في إتجاه واحد حتي تتجانس المكونات وتصبح خليط كيك هايش وكريمي نحضر صينية الكيك مدهونة بالقليل من الزيت والدقيق ونصب الكيك في القالب وتدخل الفرن ساخن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية حتي تنضج تماماً تخرج من الفرن وتترك حتي تبرد تماماً وتقطع من المنتصف إلى طبقتين وتحشو بالكريمة الخفق ونرص طبقات الكيك ونضيف الحشو ثم نضع عجينة السكر وتزين حسب الرغبة على أفضل شكل للتقديم وبالهنا وكل عام وأنتم بخير عيد حب سعيد

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