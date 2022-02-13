ماذا يفعل الترمس في جسدك قبل تناول الترمس عليك معرفة المعلومات الآتية عنه

الترمس وفوائده الكثيرة جعلته في مقدمة البقوليات، نتناوله في الشرق الأوسط للتسالي وفي بداية الربيع، وله طرق شهيه كثيرة، حتى أنه يباع على الشواطئ وفي أماكن التنزه المختلفة،يعتبر الترمس في حالته الأولية مر جدا حيث يحتوي مادة شديدة المرارة ،وبها درجة من السمية يجب التخلص منها أولا لتناول الترمس.

ما لا تعرفه عن الترمس

للتخلص من الطعم المر بالترمس ،يجب علينا نقع الترمس في الماء والملح من يوم إلي خمسة أيام، للحصول على طعم لطيف يسهل تناوله والاستمتاع به.

فوائد الترمس