نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يفعل الترمس في جسدك قبل تناول الترمس عليك معرفة المعلومات الآتية عنه في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماذا يفعل الترمس في جسدك قبل تناول الترمس عليك معرفة المعلومات الآتية عنه - ثقفني
الترمس وفوائده الكثيرة جعلته في مقدمة البقوليات، نتناوله في الشرق الأوسط للتسالي وفي بداية الربيع، وله طرق شهيه كثيرة، حتى أنه يباع على الشواطئ وفي أماكن التنزه المختلفة،يعتبر الترمس في حالته الأولية مر جدا حيث يحتوي مادة شديدة المرارة ،وبها درجة من السمية يجب التخلص منها أولا لتناول الترمس.
ما لا تعرفه عن الترمس
للتخلص من الطعم المر بالترمس ،يجب علينا نقع الترمس في الماء والملح من يوم إلي خمسة أيام، للحصول على طعم لطيف يسهل تناوله والاستمتاع به.
فوائد الترمس
- يعتبر الترمس غني جدا بالقيمة الغذائية والمعادن وأيضا الألياف ،والقليل من الزيوت المفيدة و الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين C, وهي فيتامينات مهمة للعمليات الحيوية في الجسم وتعزيز مناعة الجسم كله.
- تقوية وتعزيز مناعة الجسم ،حيث يعتبر الترمس مصدر لعنصر الماغنسيوم و الزنك وهم من أهم المعادن الخاصة لتقوية مناعة الجسم.
- يعتبر الترمس مصدر مهم للسيلينيوم المضاد للأكسدة ،حيث انه يعمل على تقييد الجذور الحرة، و الحفاظ على خلايا الجسم من التلف.
- من أهم المعادن التي يحتوي عليها الترمس هو الكالسيوم والفسفور والماغنيسيوم والمنجنيز ،وهي معادن تعمل على تعزيز صحة العظام ونمو الغضاريف،والحفاظ على كثافة العظام أيضا.
- يساعد تناول الترمس على التخفيف جدا من أعراض القولون العصبي.
- يعمل الترمس على إصرار البول، و الجدير بالذكر أنه يحفز من جودة عملية الهضم، وذلك لمحتواه العالي بالمعادن والألياف الغذائية،كما بالطبع يعمل على الوقاية من الإمساك وتسهل الإخراج.
- يحتوي الترمس على القليل جدا من السعرات الحرارية، ومحتوي عالي من الألياف مما يجعله من أحسن الوجبات الخفيفة في التخسيس،ومعالج لثبات الوزن حيث انه يكسب الإحساس بالشبع، ويعمل على امتلاء المعدة وتقليل كمية الطعام المتناولة بعده.
- يعد الترمس وجبة رائعة للمرأة الحامل وذلك لاحتوائه على الفوليك أسيد والفوليت المهم لعمليات الأيض وتكوين الخلايا والأنزيمات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ