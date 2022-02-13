نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الاقتصادية بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية في المقال التالي
كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة ، من الوصفات الاقتصادية والتي لا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات الحلوة أو بصوصات مختلفة أخري حسب الرغبة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة.
مكونات كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الكيكة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب من السكر
- رشة من الفانيليا.
- بيضتين.
- كوب ١٠٠ مللي من الزيت.
- كوب ١٢٠ مللي من الحليب.
- ظرف بيكنج بودر.
- ٢٩٠ جرام من الدقيق الأبيض.
- ٤٠ جرام من الكاكاو الخام.
مكونات صوص الشوكولاتة
- نصف كوب من الكاكاو الخام
- نصف كوب من السكر.
- ونصف كوب من الحليب.
- نصف كوب من الزيت.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا في إناء ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ونقلبه مع جميع المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتي يتجانس ويمتزج جيدا مع الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الحليب ونستمر في التقليب والخل حتي تتجانس جميع المكونات.
- ونخلط الدقيق مع البيكنج بودر وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق إلي الخليط بالتدريج ونقلب جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط الكاكاو مع بعض الحليب ثم نخلطهم مع خليط الكيك.
- بعد ذلك نقوم بصب خليط الكيك في صينية بمقاس مناسب وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع جميع مكونات صوص الشوكولاتة في الخلاط ونضربهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يتجانس الصوص.
- ثم يكون الصوص جاهز ونقوم بقطع الكيكة لنصفين بشكل أفقي ونقوم بحشو الكيكة بالصوص.
- ونزينها بالصوص من الأعلي كذلك ونضعها بالثلاجة حتي تبرد.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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