طريقة تحضير الباستا فلورا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

الباستا فلورا ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، ويمكن عملها بمربي الفراولة والتوت أو العسل أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لتحضيرها، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يمكن عملها في المناسبات والاعياد والافراح، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الباستا فلورا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الباستا فلورا

تتكون الباستا فلورا اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق مميز وهي كالآتي:-

٣ أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من المربي.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

٢ بيضة كبيرة.

مقدار٣ ملاعق كبيرة من الماء.

٣ ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الباستا فلورا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء وننخل به الدقيق مع البيكنج بودر ونقلب المكونات ونتركها جانباً. نقوم بتحضير وعاء المضرب ونخفق به الزبدة مع السكر ونقلب جيداً حتى الحصول على قوام كريمي متجانس. ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب جيداً ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونضيف الماء ونعجن جيداً. نعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة ومع الحذر من زيادة العجين ثم نقوم بتغطية العجين لمدة نصف. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. قومي بفرد ثلثي العجينة في الصينية ونضع عليها المربي ونفردها بالتساوي. ثم بعد ذلك نفرد كمية العجينة المتبقية ثم نقطعها الى شرائح ثم نزينها بالشرائح على شكل مربعات صغيرة. نقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها لمدة ساعة حتى تبرد تماماً.

ملاحظات على طريقة التحضير

يمكن استبدال الزبدة بالزيت النباتي، ويمكن عمل عجينة الباستا قبل الاستخدام ونقوم بحفظها في الثلاجة لمدة تصل إلي شهر، ويمكن استخدام بشر الليمون بدل من البرتقال حسب المكونات المتوفرة في المنزل.