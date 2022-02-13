طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات غير مكلفة

حلقات البصل المقرمشة من ألذ الأطباق التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه يعتبر من المقبلات بجانب الأكلات السريعة مثل اللحوم والدجاج والبرجر والبطاطس؛ فهي من الأطباق الأوروبية الأصل والأمريكية غير عربية، وبالرغم من ذلك حازت على إقبال شديد من الكبار والصغار بجانب الأطباق الرئيسية، لذلك تسعى الكثير من الأمهات لمعرفة أفضل وأسهل طريقة لإعدادها، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال خصيصا لتقديم هذه الأكلة اللذيذة.

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة

من خلال المكونات التي يتم عرضها الآن يمكنك عمل حلقات البصل المقرمش، ومكوناته تتمثل في الآتي:

ثلاث بصلات كبيرة الحجم.

كوب ونصف كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن.

كوب من البقسماط مطحون.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف يتم الحصول على ألذ طبق بصل مقرمش بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستهلك وقت ولا مجهود، وهي كالآتي:

يتم إحضار مقلاة عميقة وواسعة ونضع بها زيت غزير ثم ترفع على النار على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نحضر إناء عميق ونضع به كلا من الدقيق والبيكنج بودر والملح.

بعد ذلك يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدا ثم تقطع دوائر عريضة وسميكة.

نقوم بغسل شرائح البصل ثم نغمسها في الدقيق بالكامل.

نحضر وعاء نضع به البيض واللبن ونخفقهم جيدا.

نخرج البصل من الدقيق ونضعه في البيض واللبن ثم نضعه في البقسماط.

نضع شرائح البصل في الزيت لمدة ثلاث دقائق، ثم نخرجه على مناديل مطبخ حتى يصفى من الزيت الزائد داخله.

يقدم ساخن ويعتبر نوع من أنواع المقبلات.

مكونات حلقات بصل مقرمش للدايت

هذه الوصفة لمن يتبع نظام غذائي صحي

2 من البصل كبير الحجم.

¾ كوب من الدقيق.

4 من بياض البيض.

2 ملعقة مايونيز لايت.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب بقسماط مطحون.

طريقة التحضير