“أشهى الحلويات بطعم لا مثيل له” طريقة عمل البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتى

البسبوسة المكرملة من الحلويات الشهيرة اللذيذة الذي يطلبها الصغار بكثرة، وترغب الأمهات في عملها في المنزل لأطفالهم ولجميع أفراد العائلة أيضًا، ويمكن إعدادها للضيوف، وتعد نوع من الحلويات التي يتم إعدادها بكثرة في رمضان مع القطايف والجلاش الحلو، وبعض الأشخاص يقومون بحشو البسبوسة داخل الجلاش وتكون طعمها لذيذ أيضًا، والبسبوسة من الحلويات الشهية ولكن يجب عملها بطريقة جيدة واختيار المقادير الجيدة لكي تعطي أفضل النتائج، تبحث الأمهات عن طريقة عمل البسبوسة المكرملة بالطريقة المفضلة وتكون سهلة وبسيطة باستخدام بعض المكونات الموجودة في المنزل ومن الطرق السهلة والتي يبحث عنها الأمهات بكثرة طريقة عمل البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

3 كوب دقيق سميد.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

2 ملعقة كبيرة ونصف من العسل الأبيض.

كوب من الزبدة المذابة.

كوب ونصف من الزبادي.

طريقة التحضير

يتم اختيار نوع جيد من السميد ونضع عليه البيكنج بودر ونقوم بخلطه جيدًا مع الكوب والنصف من الزبدة في وعاء حتى يتكون خليط رملي.

بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والعسل والسكر الناعم وتقليبهم جيدًا حتى نحصل على عجينة البسبوسة الطرية.

يمكن وضع ربع كوب من جوز الهند على حسب ما يفضله الأشخاص.

يتم وضع العجينة على ورق الزبدة في صينية مناسبة وفردها جيدًا أو دهن الصينية بملعقة من الطحينة.

يتم تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة مرتفعة ويتم وضع الصينية لمدة حوالي ثلاثون دقيقة ويكون لونها ذهبي.

وأثناء تسويتها يتم تحضير الشربات وبعد خروجها من الفرن يتم صب الشربات على البسبوسة حتى تبرد ويتم تقديمها.

طريقة تحضير القطر (الشربات)