وصفة بودرة الأملا لعلاج الشيب والشعر الأبيض ومنحه البريق الأسود، إن ظهور الخصلات البيضاء مشكلة تواجه الكثير من النساء، فهي تسئ إلي منحهم الأناقة و تجعلهم يبدون أكبر من أعمارهم، لذلك عادة ما يستخدمون مستحضرات التجميل في إخفاء الخصل البيضاء ومع ذلك، لا يحبها البعض لأنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضر وتجفف الشعر، لذلك يبحثون وصفات طبيعيه يمكن أن تحقق نفس الهدف دون الإضرار بالشعر، ولذلك تثق الكثيرات بتأثير تلك الوصفة للتخلص من الشعر الأبيض عن غيرها من الوصفات.

وصفة بودرة الأملا لإخفاء شيب الشعر

إذا كنت ترغبين في التخلص من الشعر الأبيض قبل مناسبتك القادمة، ننصحك بإعداد الوصفة الصحيحة لأنها تساعدك على ذلك وتمنح شعرك بريقًا أسود أنيقًا وتحافظ على نعومته وصحته:

المكونات

2 ملعقتان متوسطة من بودرة أملا.

1 ملعقة كبيرة من زيت السمسم (أو زيت جوز الهند).

كيس شامبو.

طريقة تحضير وصفة بودرة الأملا لعلاج الشيب



امزج بودرة أملا مع زيت السمسم جيدًا للحصول على مزيج ناعم وخالي من التكتلات.

يجب أن لا تنسى أن تضيفي قيمة تناسب طول شعرك وكثافته.

ثم أضيفي القليل من الماء الدافئ إذا لزم الأمر.

بعد ذلك، أضيفي القليل بعد الشامبو إلى الخليط.

قبل البدء في استخدام الوصفة، ارتدي ملابس قديمة أو غطي ملابسك بشكل صحيح لحمايتها من المكون المختلط.

بللي شعرك بالماء وضعي الخليط عليه في جميع المناطق، مع التركيز على فروة الرأس والأطراف.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركي المزيج لمدة 30 إلى 90 دقيقة.

بعد انتهاء هذا الوقت، اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ وليس الساخن.

جرب تكرار وصفة علاج شيب الشعر مرة في الأسبوع حتى تحصل على النتائج التي تريدها.

مرة في الأسبوع حتى تحصل على النتائج التي تريدها. كما لا تنسي أن بودرة املأ له خصائص ترطيب، كما أنه يمنح شعرك النعومة والكثافة يمكنك إضافته إلى الحناء للحصول على لون شعر غامق جذاب.

الوقاية والعلاج من شيب الشعر