نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي جمالك عند وضع ملعقة فازلين واحدة على بشرتك قبل النوم ستصبحين ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة هي سر جمال المرأة وشبابها فيجب عليها أن تحافظ على بشرة من العوامل الضارة التي تؤثر عليها، فيجب أن نقوم دائما بترطيب البشرة وإعادة رونقها وجمالها، حيث تضطر المرأة للجوء إلى أدوات التجميل المليئة بالكيماويات التي تضر البشرة على المدى البعيد فيجب عليها الاكتفاء من شرب الماء يومياً واستخدام وصفات التجميل المنزلية المستخدمة بالخلطات الطبيعية، سنقوم بعمل وصفات لاستخدام الفازلين فيعد من المواد الفعالة لترطيب البشرة الجافة وعلاج تشققها وتفتيحها، ومن فوائده تفتيح اليدين والوجه، اليكم بعض الوصفات باستخدام الفازلين.

نجد أن البشرة هي من أكثر الأشياء التي تتعرض للعديد من العوامل الخارجية التي تكون ضارة بالبشرة تؤثر على مظهرها العام، فتظهر البشرة جافة شاحبة اللون ويظهر بها بقع داكنة وتظهر كأنها باهتة، فنجد أن الكثير من الأشخاص يلجأون إلى استخدام بعض الكريمات الموضعية التي تعالج البشرة ومنها استخدام كريم بانثينول.

فوائد الفازلين للبشرة

للفازلين فوائد كثيرة، ولكن مهما عددنا فوائد الفازلين فلن تصدقوا ما تفعله ملعقة واحدة فقط منه، حيث أن ملعقة واحدة من الفازلين تقوم بعلاج بعض المشكلات الجلدية التي تظهر في الوجه، وذلك بسبب تقليله للالتهاب والتهيج والجفاف الذي يصيب البشرة، ولهذا فيمكن استخدامه كمرطب قوي وبديل للمرطبات الكيميائية.

يرطب بشرة الوجه واليدين.

التخلص من آثار أشعة الشمس الضارة.

تهدئة الجلد من حروق الشمس.

يعالج تشققات البشرة.

طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا للبشرة

فيساعد الفازلين مع النشا على تفتيح البشرة ويعتبر من أفضل وصفات التفتيح والتخلص من الاسمرار، وتعتبر النشا غنية بفيتامين (ا) الذي على التخلص من البقع الداكنة بالبشرة وتوحيد لون البشرة.

المكونات:-

٤ معالق من الفازلين.

ملعقتين من النشا.

قطرات من ماء الورد.

خطوات التحضير:-

في وعاء صغير نقوم بإضافة الفازلين ونقوم بوضعه في الميكروويف أو أو على البخار حتى يذوب.

نقوم بإضافة النشا ونخلط جيدا ثم نقوم بوضع بعض قطرات ماء الورد ونقلب حتى تتجانس المكونات تماماً.

يدهن الخليط على البشرة ويترك على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ويشطف جيدا بالماء الفاتر ويجفف.

طريقة تحضير كريم الفازلين وخل التفاح:-

يعد الفازلين وخل التفاح من الخلطات المفيدة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها وترطيبها.

وصفة الفازلين والجلسرين للبشرة

المكونات:-

٤ معالق من الفازلين.

٢ معالق من خل التفاح.

٤ معالق من الجلسرين.

خطوات التحضير:-

في وعاء صغير نضع الفازلين والجلسرين ونخلط جيدا.

ثم نقوم بإضافة خل التفاح وتقلب المكونات جيدا حتى تختلط تماماً.

يوضع الخليط على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

طريقة تحضير كريم الفازلين وزيت الزيتون

المكونات:-

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ثلاث معالق عصير ليمون.

ملعقة من اى كريم ترطيب.

لا يجب استخدام الليمون للبشرة الحساسة ويجب عمل اختبار حساسية به على اليدين.

خطوات التحضير:-