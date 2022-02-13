فطائر المقلاة السائلة السريعة بدون تخمير اقتصادية ولذيذة ومميزة جداً

فطائر المقلاة السائلة السريعة ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لتحضير أكلات شهية وصحية واقتصادية وسريعة لأفراد أسرتهم تصلح لوجبة الفطور والعشاء، من أجل تناول طعام صحي ولذيذ وشهي في نفس الوقت، ويمد الجسم بالطاقة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر المقلاة، لكي يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات وغيرهم، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة لحم بعجين بالمقلاة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة السريعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر المقلاة السائلة السريعة

تتكون فطائر المقلاة السائلة السريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

3 أكواب من الدقيق.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

2 كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

مقادير الحشوة

القليل من الزيت.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

حبة طماطم مفروم ناعم.

حبة جزرة مبشورة.

علبة تونة قطع.

ملح.

شطة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف كوب من حلقات الزيتون المخلل (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي في المنزل بدلا من شرائه جاهز).

مايونيز.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر المقلاة السائلة السريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء والبيض والملح والفلفل الأسود والزيت النباتي، ثم نقلبهم جيدا.

ثم ننخل على الوعاء كوب من الدقيق ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم ننخل على الوعاء الكمية المتبقية من الدقيق ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نحضر الحشوة، نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها القليل من الزيت النباتي والبصل، ثم نقلبه باستمرار حتى يصفر قليلا.

ثم نخفض النار إلى هادئة ونضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب باستمرار قليلا.

ثم نضيف الجزر والطماطم والبقدونس ونقلب باستمرار قليلا، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج المكونات.

بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والشطة والملح ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونضيف التونة ونفتتها ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزيتون ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة، ثم ندهنها بالزيت.

ثم نسكب فيها مقدار مغرفة من خليط العجين ونساويه جيدا وعندما تجف من أسفل نقلبها على الجهة الثانية.