كريم غالي الثمن كريم قشور الموز السحري يفتح البشرة ويخفي تجاعيد عشرين سنه

كريم قشور الموز السحري ، كريم غني عن التعريف فهو يساعد على حل جميع مشاكل البشرة المزعجة ويقضي عليها نهائياً، فهو مناسب لجميع أنواع البشرة ويحسن من ملمس ونعومة الجسم، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، ويزيد من نضارة ونعومة البشرة ويحافظ على ترطيبها ويمنحها الاشراق والنضارة في أسرع وقت، كما يعمل الكريم على إزالة الخلايا الميتة المسببة للاسمرار، ويعيد للبشرة جمالها ونضارتها وجعلها مثل ملكات الجمال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم قشور الموز السحري يفتح البشرة ويخفي تجاعيد عشرين سنه في دقائق بكل سهولة بالمنزل.

مكونات كريم قشور الموز السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

طبق صغير من قشور الموز.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم قشور الموز السحري يفتح البشرة ويخفي تجاعيد عشرين سنه في دقائق بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قشور الموز، والنشا، والحليب، والزبادي، ولبن البودرة ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط سائل. نصفي الخليط جيداً بواسطة المصفاة، ثم نأخذ الخليط ونضعه على البخار ونقلب برفق حتى يصبح ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ، ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند، والفازلين ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام. ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك ويصبح مثل الكريم تماماً.

طريقة استخدام الكريم على الوجه

يجب التعرف على بعض الخطوات البسيطة عند وضع الكريم على الوجه وهى كالتالي:-