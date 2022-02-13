طريقة عمل الكبدة الاسكندراني وسر التحبيشة الرهيبة مش هتشتريها من برة تاني

جميعنا لدينا بعض المأكولات المفضلة ودائما نرغبها لكن هناك القليل من الأكلات والذي يجتمع الكثير في حبها ومن ضمن هذه الأكلات هى الكبدة الأسكندراني والتى تستطيع أن تأكلها فى أى وقت وأى وجبة غذائية وتمكنك من وضعها بجانب أى أكلة أخرى ومن أهم المزايا بها أنك تستطيع أن تصنعها فى وقت قليل جدا لأنها غير مكلفة للوقت أيضا وغير مكلفة لمكونات التحضير لذا سوف نعرض ونتحدث عن أهم الطرق التى تستطيع أن تصنع بها كبدة اسكندرانيه مثل التى توجد فى العديد من المطاعم المشهورة.

المكونات اللازمة لتحضير الكبدة الاسكندراني

كما ذكرنا أن الكبدة الأسكندراني من أشهى المأكولات التي يتم صنعها كما يرغبها الجميع ولكى تستطيع أن تطهيها بطريقة رائعة جدا عليك أن تحضر جميع المكونات التى يتم ذكرها:

فى البداية عليك أن تحضر نصف كيلو من الكبدة الطازجة.

عليك أن تحضر فلفل ألوان أصفر، وأخضر، وأحمر حتى تعطي نكهة ولون رائع للكبدة.

قم بتحضيرة كزبرة خضراء.

ولكى تعطى نكهة ورائحة للكبدة عليك أن تحضر بهارات الكبدة وبجانبها الكمون المفروم جيدا.

احضر بصلة كبيرة الحجم وبجانبها بصل أخضر لكنه يكون حسب الرغبة.

أخيرا قم بتحضير نصف كوب من صلصة الطماطم.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني