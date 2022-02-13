هتبقى شمعة منورة... بمعلقه واحده من الملح تخلصي من شعر الزائد فى الجسم بدون الم

شعر الزائد فى الجسم، تعاني العديد من السيدات والفتيات من مشكلة ظهور الشعر الزائد في أماكن عديدة بالجسم وتسبب الشكل الغير مرغوب فيه وتؤثر على جمال الجسم لذا يبحث الكثير عن حلول طبيعية وآمنة لعلاج تلك المشكلة وإليك الحل الطبيعي والفعال من خلال استخدام ملعقة واحدة من ملح الطعام المتوفر في جميع المنازل للقضاء على شعر الجسم الزائد بشكل فعال لذا نقدم هذه الوصفة السحرية لاستخدام الملح للتخلص من الشعر الزائد.

شعر الزائد فى الجسم

مكونات التخلص من الشعر الزائد باستخدام ملعقة من الملح

ملعقة كبيرة من الملح.

وملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

خمس قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من فيتامين E.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إحضار وعاء صغير مناسب للخلط ونضع به كلا من الملح ودقيق الحمص ومسحوق الترمس.

وكمية نشا الذرة و نخلط هذه المكونات الجافة جميعا معا.

نبدأ بإضافة فيتامين E ثم عصير الليمون وزيت الزيتون والخل ونخلط الجميع جيدا للوصول إلى خليط متماسك نسبيا.

نضيف كمية الفازلين ونقلب الجميع حتى نحصل على عجينة متماسكة و طرية.

تستخدم هذه العجينة كونها خلطة فعالة في إزالة الشعر من البصيلات بالإضافة إلى تغذية الجلد وتمتعه بملمس رطب وناعم.

إزالة شعر العانة والإبطين باستخدام الملح

نصف كوب ملح.

نصف كوب ماء.

كوب من الصابون المبشور من زيت الزيتون.

3 ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء ونضع به الملح والماء والصابون المبشور ويخلط الجميع جيدا للحصول على قوام كريمي.

نضع هذا القوام على مناطق وجود الشعر ونتركه حوالى ساعة ثم نبدأ بإزالة الشعر وسوف نلاحظ تساقطه بكل سهولة.

ويمكن إزالة أي بقايا موجودة للشعر من خلال مزج ملعقتين من النشا مع بياض بيضة والتقليب جيدا.

ثم نقوم بوضعها على بقايا الشعر وتركها تجف تماما ثم انزعي الخليط ولاحظي النتيجة.

يغسل الجسم جيدا ويرطب بماء الورد باستخدام القطن.

وصفه الملح للتخلص من شعر الوجه الزائد

قد تعانى الكثير من الفتايات من مشكلة الشعر الزائد في الوجه والان سوف نقدم لكم وصفه الملح والكركم للتخلص من شعر الوجه الزائد

مكونات عمل وصفه الملح للتخلص من شعر الوجه

ملح البحر بمقدار 5 ملاعق كبيرة .

كركم بمقدار 5 ملاعق كبيرة .

5 ملاعق كبيرة من الحليب .

طريقة تحضير واستخدام الكركم والملح لإزالة الشعر