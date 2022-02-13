أسرار الحلواني طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة زي المحلات بطعم يجنن

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عمر شويل - جدة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة، من الأطعمة المميزة لدي الجميع التي يتم تحضيرها في المنزل بصورة مستمرة وتتميز بطعمها الجميل، ولكن يفضل شراءها جاهزة لذلك يبحثون عن طرق عمل لقمة القاضي زي الجاهزة بخطوات بسيطة في البيت، سوف نوضح لكم أسرار الحلواني لعمل لقمة القاضي بطعم يجنن وبمكونات بسيطة.

أسرار الحلواني طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

المكونات

2 كوب من االسكر

2 عود قرفة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان من العسل.

زيت للقلي.

كوب من الماء.

حبتان من الهال.

حبتان من القرنفل.

مكونات العجينة

كوب من اللبن الرائب.

2 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة من محسن الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقتان من الخميرة.

طريقة التحضير

عليك في البداية تحضير الشربات، في قدر على النار صعي السكر وحب الهال والقرفة والماء والعسل والفانيليا، علينا تقليب المكونات لتمتزج مع بعضها البعض ونتركها على النار لمدة 5 دقائق، عليك إذابة الخميرة في الماء وتركها حتي تخمر، ثم عليك إضافة اللبن على باقي المكونات وخلطهم جيداً، ثم عليك إضافة الدقيق والمحسن وخفق المكونات جيداً بملعقة خشبية حتي تمتزج المكونات، عليك ترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعتين حتي يتضاعف حجمها، ثم عليك وضع مقلاة على النار بها زيت غزير وترك الزيت يسخن، ثم عليك تشكيل العجينة ووضعها في الزيت وتركها حتي تصل للون الذهبي، ثم عليك إخراجها ووضعها بالضربات وتقديمها.

أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من نشا الذرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوبان من الماء.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء ووضع جميع المكونات وعجزها جيداً لمدة 7 دقائق، وتقوم بتغطيتها وتركها لمدة 60 دقيقة حتي تخمر، ثم عليك تحريك العجينة بملعقة أو اليد حتي تخرج الهواء وتكرر هذه الخطوة مرتين، ثم عليك وضع مقلاة بها زيت على النار وتركه حتي يسخن، ويتم تشكيل العجينة بشكل كور صغيرة مستخدم ملعقة صغيرة، نتركها حتي تنضج وتصل للون الذهبي ثم نقوم بوضعها في الشربات وإخراجها وتقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه.