أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة في الشتاء وإذابة الدهون وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين المسدودة

في هذه الأيام أصبح كثير منا يعاني من مشكلة تصلب الشرايين وقد يكون السبب في ذلك هو انتشار الوجبات السريعة التي يوجد فيها الكثير من الدهون، بالإضافة إلى الكربوهيدرات الكثيرة التي يحولها الجسم إلى سكر، وبالتالي تزيد خطورة تأثر القلب بسبب ارتفاع الكوليسترول الفاسد في الجسم، ويترتب على ذلك تكون ترسب في الشرايين، ويتوفر مشروب يقوي المناعة ويذيب الدهون فهو من أقوى المشروبات التي لها فعالية في تفتيح الشرايين.

مشروب تقوية جهاز المناعة في الشتاء وإذابة الدهون

يلجأ بعض الناس إلى استخدام الأدوية العلاجية لتقليل معدل الكوليسترول الضار، ولكن مايجهلوه هو وجود مشروب رائع يتكون من ثلاث مكونات فقط ولكنه سحري في تنظيف الشرايين وتقوية عضلة القلب وإذابة الدهون.

المكونات:

عشر فصوص من الثوم.

عشرة شرائح من الزنجبيل.

مايقارب عشر ثمرات ليمون.

طريقة تحضير مشروب تقوية المناعة

اغسلي الليمون جيدا ولا تقشريه ثم قومي بتقطعيه شرائح وضعيه.

بعد ذلك قومي بتقشير الزنجبيل ثم بعدها يقطع.

قشري الثوم ثم اهرسيه وبعدها اتركيه ربع ساعة.

في الخلاط نضع الليمون والزنجبيل والثوم والقليل من الماء وبعد أن يمتزجوا نقوم بسكبهم في أربعة لتر ماء ونرفعهم على النار.

ننتظر حتى يثقل قوام الخليط قليلا ثم نزيله عن النار ونضعه ليصبح بارد.

نقوم بسكبه في زجاجة أو برطمان لحفظه وتناوله في الأوقات المناسبة.

أقوى المشروبات لحماية صحة القلب

المكونات:

ملعقة من خل الأعشاب.

نصف كوب ماء.

ملعقة عسل أبيض.

قطرات ليمون.

طريقة تحضيره: