لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية، من الممكن أن تتم خطوة تحضير أفضل نوع من أنواع المهلبية من خلال الاستخدام للشعرية، والتي من الممكن أن تدخل في عمل أفضل أنواع من المهلبية، والتي يكون من السهل تحضيرها، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة تساعد في عمل مهلبية باستخدام مكون الشعرية من أي نوع متوفر في مطبخك، وسنوضح فيما يأتي أيضا أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل وصفة المهلبية وفي أقل وقت ممكن وبأسرع طريقة، وخطوات يسهل على ربة المنزل أن تتبعها.

مكونات طريقة عمل المهلبية بالشعرية

من السهل على ربت البيوت عمل أفضل أنواع من التحلية الباردة، وهذا ما يكون من خلال متابعة خطوات لها أهمية للحصول على مزيج بقوام ناعم يشبه قوام البودينج، ومن السهل عمله على النار، ولكن لا بد وأن تتوفر مكونات بسيطة، وتلك المكونات لها القدرة على عمل أفضل نوع مهلبية من السهل تحضيرها في البيت وبأقل الإمكانات، مهلبية الشعرية من السهل تحضيرها من خلال استعمال مقدار بسيط نذكره على هذا النحو الآتي:

كوب من الشعرية المتوفرة لديك.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف لتر من الحليب أي ما يعدل كوبين.

نصف كوب من المكسرات المجروشة.

ربع كوب من مكون حليب البودرة.

ملعقة من الزيت النباتي.

ملعقة من السمن البلدي.

طريقة إعداد المهلبية بالشعرية

من أهم الخطوات لتحضير مهلبية الشعرية ما يلي: