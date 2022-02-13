لو عندك كيلو حليب اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي بطعم وقوام احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

الزبد الفلاحي من أسهل مشتقات الحليب الدهنية التي من الممكن أن يتم تحضيرها بمنتهى السهولة وهذا ما يكون من خلال اتباع خطوات بسيطة والاستعمال لمكونات بسيطة جدا تيسر على ربات البيوت استخراج الزبد الطبيعي الفلاحي بكل سهولة من مكون الحليب كامل الدسم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أبرز المكونات والمقادير التي لا بد من توفرها لعمل أفضل نوع من أنواع الزبد الفلاحي عالي القيمة الغذائية والذي يحتوي على الكثير من الفوائد، والتي من بينها توفر المعادن مثل الكالسيوم وأهم الفيتامينات ومن بينها فيتامين د، ومن خلال ما يلي نوضح أهم خطوات التحضير للزبد في البيت.

مكونات طريقة عمل الزبد الفلاحي

من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتحضير لمكون الزبد الفلاحي من خلال خطوات بسيطة، وهذا ما يساعد بشكل كبير في الحصول على أفضل منتج من منتجات الحليب الدهنية وهي الزبدة وفي غضون وقت قصير وبأقل الإمكانات يمكنك الحصول على الزبد واستخراجها من مكون الحليب ولا بد وأن يكون الحليب كامل الدسم ويفضل النوع الجاموسي ومكونات الزبد تكون كما يلي، من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بإعداد الزبد الفلاحي في البيت من خلال اتباع ما يلي من الخطوات وبتوفر المكونات الآتية:

لتران من الحليب كامل الدسم.

مكعبات من الثلج.

زجاجتان فارغتان.

وعاء من البلاستيك.

طريقة إعداد الزبدة الفلاحي

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة الزبد الفلاحي من خلال اتباع خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة: