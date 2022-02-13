نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة إعملي كيكة التفاح الشهية والصحية وبأطعم طريقة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
كيكة التفاح من أحلي وألذ أنواع الكيك والمخبوزات والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم العربي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكيكة التفاح لها العديد من الفوائد الصحية والتي يبحث عنها الجميع والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وكما أن لها العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة وكما يتم عمل الكيك في المنزل بكل سهولة وبطريقة لذيذة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك التفاح.
طريقة عمل كيكة التفاح ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي كيك التفاح الشهية، والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية وسليمة، وذلك يساعدنا أيضا على التحكم في المكونات المضافة إلى طريقة عملها وأختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية المفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم وعظامهم وتقويتها بشكل كبير وصحي وسليم، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض الأخري، ولذلك فإننا نقدم أفضل طريقة صحية لعمل كيك التفاح.
المكونات
- كوبان وربع دقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- أربع بيضات.
- تلت كوب زيت.
- ملعقة كبيرة سمنه.
- كوب زبادي.
- تلت كوب سكر ابيض.
- اتنين ملعقة كبيرة سكر بني.
- ملعقة كبيرة قرفه.
- اتنين باكو ڤانيليا.
- اثنين ثمرة تفاح.
طريقة عمل كيكة التفاح
- نحضر طبق عميق ونضع به كوبان من الماء وملعقة سكر ونقطع التفاح إلى شرائح ونضعها في الطبق لمدة خمس دقائق فقط ونحضر طبق اخر عميق ونضع به البيض، الڤانيليا، والسكر، ثم نضربهم بالمضرب الكهربائى لمدة خمس دقائق حتى يفتح لونه ويتضاعف حجمه ثم نضيف الزيت، السمن ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيداً ثم نضيف إليه الزبادي ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نحضر طبق اخر عميق ونضع به المواد الجافة الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا، رشة الملح، نصف ملعقة صغيرة قرفة ونقوم بنخلهم ثم نضعهم على المكونات السائلة تدريجاً ونخلط المكونات بالملعقة حتى تمتزج المكونات جيداً. سوف يصبح الخليط سميك إلي حد ما.
- ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق.
- ثم نضع نص خليط الكيك في ارضية القالب ثم نرص نصف مقدار التفاح ونرش رشه من السكر البني ورشه قرفه ثم نضع باقي باقي الخليط ونرص باقي التفاح علي الوش ونرش رشه من السكر البني والقرفه ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعه الا ربع وبعد أنا تخرج من الفرن نتركها تهدأ وتقدم بالهنا والشفا.
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