بكل سهولة إعملي كيكة التفاح الشهية والصحية وبأطعم طريقة وأفضل من محلات الحلويات

كيكة التفاح من أحلي وألذ أنواع الكيك والمخبوزات والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم العربي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكيكة التفاح لها العديد من الفوائد الصحية والتي يبحث عنها الجميع والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وكما أن لها العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة وكما يتم عمل الكيك في المنزل بكل سهولة وبطريقة لذيذة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك التفاح.

طريقة عمل كيكة التفاح ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي كيك التفاح الشهية، والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية وسليمة، وذلك يساعدنا أيضا على التحكم في المكونات المضافة إلى طريقة عملها وأختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية المفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم وعظامهم وتقويتها بشكل كبير وصحي وسليم، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض الأخري، ولذلك فإننا نقدم أفضل طريقة صحية لعمل كيك التفاح.

المكونات

كوبان وربع دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

أربع بيضات.

تلت كوب زيت.

ملعقة كبيرة سمنه.

كوب زبادي.

تلت كوب سكر ابيض.

اتنين ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفه.

اتنين باكو ڤانيليا.

اثنين ثمرة تفاح.

طريقة عمل كيكة التفاح