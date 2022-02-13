ضاع عمرنا بنقليه غلط.. ملعقة واحدة ضعيها علي الباذنجان هيبقي مقرمش ولذيذ ومش هيشرب نقطة زيت نهائيا

دائما يحب الناس بشكل خاص المأكولات المقلية التي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت وذلك لأنها تكون مقرمشة ولذيذة ‏ومميزة لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد هذه الأطعمة المقرمشة ولكن بطريقة مميزة حتى ‏لا تسبب أي مشاكل صحية أخرى خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلالها إعداد الباذنجان المقرمش وهو أحد الأطعمة اللذيذة التي يتم اعدادها بشكل مختلف ونتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إضافتها إلى هذا الباذنجان حتى يخرج بشكل مختلف يكون من ‏الأطباق اللذيذة ولكن دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الباذنجان والمكونات التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الباذنجان جاهز وطريقة إعداد الباذنجان بالتفصيل.

مكونات ‏قلي الباذنجان المقرمش بدون زيوت

‏

فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات المهمة أثناء إعداد الباذنجان المقرمش والتي تساعد في ظهور طعم لذيذ في الباذنجان ولكن في نفس الوقت لا يتم باستخدام زيوت او دهون بكميات كبيرة فقط يتم استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تعطي الباذنجان طعم مميزًا ‏وهذه المكونات هي:

‏

ثلاث حبات من الباذنجان متوسطة الحجم

بيضة

1\2‬ ملعقة من الملح ‬

نص ملعقة من الفلفل الأسود

½ ملعقة من زيت الزيتون

‏

قلي الباذنجان المقرمش بدون زيوت

‏

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الباذنجان المقرمش والمكونات التي نحتاج إليها:

‏