ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية، أفضل الوجبات المحبوبة من قبل الكبار والصغار، ومن المفضل أن يتم عملها في لمنزل بطريقة صحية مع تجنب هملها بزيت غزير ومن الممكن أن نستعمل مكونات بسيطة تعمل على تنكيه البطاطس المقلية بطريقة صحية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على كيفية تحضير البطاطس المقلية بشكل صحي وبأقل كمية ممكنة من الزيت، حيث أن كمية الزيت التي يتم قلي البطاطس فيها تعد شديدة الإضرار بصحة الإنسان، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادم نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل وصفة البطاطس المقلية، وأهم خطوات التحضير.

مكونات طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية بالطريقة التي سنتعرف عليها من خلال الآتي حيث تعتبر وصفة من البطاطس المقلية من بين أهم الوصفات التي يفضلها مختلف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، ومن الممكن أن يتم تحضيرها باستعمال المكونات الآتية لتكون صحية بشكل أكبر ومن خلال الآتي تنوضح مكونات لعمل البطاطس المقلية بشكل صحي وبدون أن تتشرب الزيوت، أسهل طرق التحضير لوجبة من البطاطس المقلية هي التي تعتمد على المكونات التالية:

كيلو من البطاطس مقطعة بحجم مناسب.

بهارات مشكلة.

بهارات مشكلة. ملح وفلفل حسب الرغبة.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من البقسماط.

رشة من البابريكا.

رشة من جوزة الطيب.

القليل من الزعتر.

طريقة إعداد البطاطس المقلية بدون زيوت

من الممكن أن تتم خطوة التحضير من خلال اتباع خطوات بسيطة نتحدث عنها من خلال الآتي: