نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون نقطة مكياج خلطة سحرية لتفتيح وتبييض الوجه وتوريد الخدود طبيعي في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يتعرض الكثير من النساء لاسمرار الوجه وذلك بسبب تعرض بشكل دائم لأشعة الشمس الحارقة، ولذلك قد يضطر البعض لاستخدام مستحضرات التجميل التي قد تساعد في إخفاء الاسمرار واي عيوب قد تتواجه بالوجه، ولكن عند تكرار الاستخدام قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبشرة، وذلك نتيجة لاحتواء المكياج على مواد كيميائية ضارة، فمن الأفضل إيجاد حلول طبيعية لعلاج اسمرار البشرة تعطي نفس نتيجة المكياج بل أفضل وبدون اي أضرار، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال المقال.

بعض من الفتيات يتعرضون إلى الشمس الحارقة التي تعمل على وجود تصبغات في وجوههم ثم يحتاجون إلى تبييضه في أسرع وقت ممكن، فمنهم من تستخدم المكياج والذي يعمل على تلف خلايا الجلد ومن الممكن أن يؤدي إلى إسمرار الوجه أكثر، فمن خلال المقال سنشير إليك عن الحلول السريعة التي ستجعلك تحصلين على وجه أبيض تماماً، فقط تابعي المقال.

طرق طبيعية لتبييض الوجه بسرعة

يوجد بعض المواد الطبيعية التي قد يكون لها دور فعال في التخلص من إسمرار الوجه، ويتم عمل من خلالها بعض الوصفات التي تحقق أفضل النتائج، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

الزبادي والليمون لتفتيح الوجه

الزبادي يساعد في ترطيب وتفتيح الوجه، وذلك لاحتوائه على حمض البروبيوتيك الفعال، والعديد من العناصر المغذية للبشرة، والليمون أيضًا يساعد في التخلص من اسمرار الوجه بشكل سريع وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقتين كبار من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج المكونات.

قومي بغسل وجهك جيدًا ثم تجفيف بمنشفة.

قومي بتوزيع الماسك على الوجه جيدًا.

اتركي الماسك على وجهك لمدة ٢٥ دقيقة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر جيدًا.

كرري الماسك بشكل يومي أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع الواحد.

العسل مع زيت الزيتون لتفتيح البشرة

العسل من أهم المواد التي تستخدم في التفتيح وإزالة أي شوائب من الوجه، كما أنه يساعد في التخلص من علامات الاسمرار والحبوب والبثور السوداء وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

ملعقتين من العسل الابيض.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير