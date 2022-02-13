نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا السحرية لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة بين الأصابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعانين من عدم توحيد لون يديك مع لون بشرتك، وتبحثين عن وصفة لتبييض اليدين، نقدم لك النشا للحصول على يدين ناعمتين وموحدة اللون، دون الحاجة إلى البحث كثيرًا، كما أن أهم ما يميز النشا احتوائه على مواد مضادة للأكسدة وهذا ما يساعد على التخلص من البقع الداكنة في اليد بكل سهولة.

اليدين من أكثر المناطق في الجسم التي قد تتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، ولذلك قد تتعرض للاسمرار بشكل دائمًا ويمكنكم التخلص من هذه المشكلة بإستخدام الوصفة السحرية وهي خلطة النشا التي تساعد في تفتيح اليدين والبشرة بشكل كامل، والان سوف نتعرف على طريقة تحضيرها وتطبيقها على اليدين لتعطي أفضل النتائج.

وصفة النشا بماء الورد

يعتبر النشا من الوصفات الآمنة على البشرة وكما أنه له فاعلية كبيرة في توحيد لون البشرة ومنح البشرة النعومة والنضارة التي تبحثين عنها، ويمكنكِ استخدام وصفة النشا لأي منطقة في الجسم.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة عسل نحل.

طريقة تحضير الوصفة

احضري وعاء وقومي بوضع كلًا من النشا وماء والورد ومزجهم سويًا ثم ضيفي إليهم عسل النحل وقلبي جيدًا.

ضعي الخليط على كلتا يديك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اغسلي يديك بالماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعين.

وصفة النشا والزبادي لتفتيح اليدين

يعمل الزبادي على ترطيب البشرة، ومنحها النعومة والنضارة، فعند خلطه مع الزبادي سوف تحصلين على بشرة ناعمة كبشرة الأطفال

المكونات

3 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بخلط كلًا من النشا والزبادي مع بعضهم البعض ثم ضيفي إليهم الفازلين الطبي والماء بالتدريج وقلبيهم حتى تحصلين على قوام كريمي.

قومي بغسل يديك بالماء وجففيها، ثم قومي بوضع الكريم على كلتا يديكِ.

اتركي الكريم إلى أن يجف تمامًا لمدة 30 دقيقة.

اغسلي يديك بالماء الدافئ ثم ضعي الكريم المرطب.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

فوائد النشا للبشرة

يحتوي النشا على فوائد عديدة من أهمها، ما يلي: