نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبتين من البيض اعملي أحلى حلوي لشرب الشاي بمكونات بسيطة وطعم مميز في المقال التالي
تعد الحلوى الشهية لشرب الشاي من الحلويات التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، كما انها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والنشا والدقيق ومكونات بسيطة آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما يتم تناول هذه الحلوى بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما انها مفيدة جداً للأطفال حيث تعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى شهية لشرب الشاي في المنزل.
مكونات عمل حلوى شهية
يتكون الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من النشا.
- كيس من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- ٢ حبات من البيض.
- نصف كوب من السكر.
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- رشة من الملح.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير حلوى شهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق ٢ حبات من البيض مع رشة من الملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا ثم نصف كوب السكر مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت مع التقليب المستمر، بعد ذلك نقوم بإضافة النشا ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نضيف الدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ثم نشكلها باستخدام مصفاة البرتقال البلاستيك مع رصها على صينية مفروشة بورق الزبدة.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، ثم نخرجها ونزينها بمربي الفراولة أو جوز الهند.
- ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب كوب من الشاي او الحليب.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلوى شهية لشرب الشاي لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ