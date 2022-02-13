بكوب سكر أعملي 100 قطعة مارشميلو في البيت بطعمها الخطير باسهل طريقة احلي بكتير من الجاهزة

المارشميلو ‏احد الحلويات التي يحبها الأطفال ويحبون شرائها من الخارج عند الخروج في نزهة وذلك لأن لها طعم جميل ومظهر جميل أيضا ويحب العديد من الأطفال حتى اللعب بها قبل تناولها لأن لها قوام مميز من خلال هذا المقال سنتحدث عن كيفية إعداد هذه الحلويات داخل المنزل باستخدام المكونات الموجودة لدينا وربما نظن أن هذه الحلويات يتم اعدادها باستخدام مخصصة ولكن يمكن اعدادها ‏في المنزل باستخدام بعض الحلويات والمكونات الطبيعية الموجودة لدينا كما أنها لا تستغرق وقتا طويلا ويمكن إنجازها في اسرع وقت، ‏من خلال هذا المقاس نتحدث عن طريقة إعداد هذه الحلويات المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه الحلويات جاهزة و يتم إنجازها في اسرع وقت.

مكونات طريقة عمل المارشميلو في المقلاة

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد هذه الحلويات في المقلاة ‏وباستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة في المنزل وتم استخدام بعض المكونات التي تساعد على إعطاء الحلويات هذا القوام المميز الذي نحصل عليه من خلال شرائها من الخارج و المكونات التي نحتاج إليها هي:

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كوب كبير من السكر الناعم.

بياض البيض.

كوب من السكر العادي.

½ ملعقة من بودرة الجلاتين

½ ملعقة نشا

كوب من النشا السائلة

كوب من الماء الساخن

طريقة عمل المارشميلو في المقلاة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الحلويات بشكل مميز وهذه الخطوات هي:

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نحتاج إلى كوب سائل من النشا ‏نضيف له السكر ونبدأ في تحديد المكونات حتى يتكون لدينا قوام يحتوي على السكر حتى يوم يبدأ لون السكر في تغير بعد ذلك نضيف له الماء الساخن والجيلاتين والنشا العادية.

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‏ بعد ذلك نضيف إلى الخليط بياض البيض ونستمر في تحريك المكونات بشكل سريع ونضع الخليط داخل المقلاة.

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‏ حتى يساعد ذلك على نضج الحلويات بشكل اسرع وأثناء وضع على النار نضيف لها بعض الألوان الصناعية التي نرغب في إضافتها إلى الحلويات حتى تحميل هذه الألوان المميزة.

طريقة عمل المارشميلو بألوان مختلفة

يمكن عمل المارشميلو بألوان مختلفة فتستطيغين سيدتي الحصول على مارشميلو جاهز باستخدام كوب سكر واحد يمكن عمل المارشميلو البيتي وتزيته بسهولة والحصول على ألوان مختلفة تماما وهذا يكون باستعمال كوب سكر كما وضحنا في المقال طريقة المصانع المفضلة المستخدمه للحصول على مارشميلو بيتي جاهز مثل المحلات في دقائق ويمكن عمل ألوان مختلفة منه بكل بساطة والحصول على ١٠٠ قطعة مارشميلو بيتي