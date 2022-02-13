بطريقة الفلاحين أعملي المش الفلاحي على أصوله بمكونات وملح مظبوط وطعم جنان

يعتبر المش الفلاحي هو من الأكلات المشهورة في المطبخ المصري وخاصة في الأرياف والقرى، وتعتبر طريقة عمله هي سر من أسرار الجدات والأمهات قديمًا، إلا أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية، والمكونات متوفرة في كل منزل، ولذلك سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل المش الفلاحي بكل سهولة في المنزل.

المش الفلاحي، هو عبارة عن نوع من الجبن، وهو من الاكلات الريفية اللذيذة، التي تعتبر من الاكلات المميزة عند الكثير من الناس، وهي عبارة عن الجبن القريش التي يتم تحميلها وتمليحها في المنزل لفترة طويلة، لتحصل في النهاية على المش، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تجهيز وعمل المش الفلاحي بالطريقة الأصلية بشكل تفصيلي.

طريقة عمل المش الفلاحي

يعرف المش الفلاحي في الأسواق باسم الجبنة القديمة، ومكوناته الأساسية هي الجبن القريش واللبن كامل الدسم والشطة، ويستغرق ستة أشهر ليكون جاهزًا للأكل، ينصح به الأطباء لمن يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم، ويقدم بالطماطم أو بالطحينة مع الخبز، وأحيانًا يتم تقديم المش فقط مع بعض المشويات.

المكونات

4 كيلو من الجبن القريش.

2 كيلو خميرة خاصة بالمش.

2 كيلو لبن جاموسي كامل الدسم.

¼ كيلو من الفلفل الحار.

1 كيس ملح خشن.

3 ملعقة كبيرة من الدنكار متوفر عند العطار.

2 ملعقة كبيرة من الشطة السوداني.

شاش.

برطمان زجاجي محكم الغلق.

طريقة تحضير المش الفلاحي