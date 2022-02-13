بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق مش هتستخدمي الفرن تاني والطعم احلي

تعد فطائر الطاسة من الشهر الفطائر التي يتم عملها في وجبة الإفطار،حيث يوجد العديد من الدول تعتبر فطائر الطاسة هي الوجبة الأساسية أثناء الفطار، كما يمكنك عمل فطائر الطاسة دون الأخذ الكثير من الوقت، حيث أنها لا تحتاج إلى التخمير لأنها تشبه عجينة الكريب ولكن تختلف بعض الأشياء الصغيرة التي تفرق بينها وبين فطائر الكريب، وفي هذا المقال سنحاول أن نجمع لكم جميع الطرق التي تساعدك في عمل فطائر الطاسة وأيضا جميع الأفكار التي يمكنك من خلالها أن تقومي بحشو الفطائر.

مكونات عمل فطائر الطاسة

تتكون فطائر الطاسة من مكونات بسيطة موجودة داخل كل منزل، وأهم المكونات الداخلة في عمل فطائر الطاسة هي:

دقيق.

لبن.

ملعقة كبيرة من أي زيت نباتي، أو يمكنك استخدام زيت زيتون.

رشة ملح.

سكر.

كوب من الماء الدافئ.

شبت مقطع.

كيفية عمل فطائر الطاسة

فطائر الطاسة لا تحتاج لكثير من الوقت كما يمكنك عمل فطائر الطاسة في وقت قصير، ولكي تقومي بعمل فطائر الطاسة عليكي بإتباع بعض الخطوات وهي: