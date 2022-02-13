نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة المحشي السرية أعملي محشي ورق العنب على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة رهيبة في المقال التالي
يعد محشي ورق العنب من ألذ أنواع المحاشي التي يعشقها أغلبية الأشخاص وصغار السن بالتحديد فورق العنب قد ينتشر في وقت معين فهو لا يكون متاح معظم أيام السنة، لذلك تقوم جميع الأمهات بتخزينه في الفريزر حيث أن من الممكن أن نحتفظ به لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى سنة تقريبا ويكون طعمه ولونه كما هو ولا يوجد به أي تغيير، ولا توجد بعض الشروط والنصائح التي لابد من الإلتزام عليها لتخزين ورق العنب وهي أن نقوم بوضع ورق العنب فوق بعض بشكل منظم ويتم سلقه قليلا ونتركه في مصفاه للتخلص من الماء تماما، وبعد ذلك نحضر أكياس ثلاجه ونضع في كل كيس كمية مناسبة من ورق العنب ويتم غلقه ووضعه في الفريزر.
مكونات محشي ورق العنب بالأرز
- ربع كيلو من ورق العنب.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ثلاث ثمرات من الطماطم.
- نصف كوب كبير من عصير الطماطم.
- حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء والشبت.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر والبابريكا.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الشوربة.
طريقة عمل محشي ورق العنب بالأرز
- قومي بسلق ورق العنب أولا وهذا من خلال وضع طبقات من ورق العنب بشكل منتظم فوق بعضها ويتم وضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليانها نقوم بوضع ورق العنب.
- ونتركه لمدة دقيقتين تقريبا ثم يتم إخراجه ووضعه في مصفاه لكي نتخلص من الماء التي توجد به وبعد ذلك نحضر الخلطة فيتم تجهيز طبق ونضع به الأرز، والبصل والطماطم الذي يتم تقطيعهم على شكل مكعبات صغيرة الحجم والجزر المبشور وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ثم نضيف كمية مناسبة من البقدونس المفروم الشبت والكزبرة الخضراء المفرومة وعصير الطماطم ونضع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبابريكا والسكر والكزبرة الجافة ثم قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها.
- ونقوم بوضع كمية من هذه الخلطة علي ورقة من ورق العنب ويتم لفها وهكذا نستمر حتى تنتهي الكمية ونضعه في إناء كبير ويتم تشغيل النار ونضع الإناء على النار ونضيف إلى ورق العنب كمية مناسبة من الشوربة ونقوم بتغطيته ونتركه حتى يتم تسويته بطريقة جيدة.
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