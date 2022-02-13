بخلطة المحشي السرية أعملي محشي ورق العنب على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة رهيبة

يعد محشي ورق العنب من ألذ أنواع المحاشي التي يعشقها أغلبية الأشخاص وصغار السن بالتحديد فورق العنب قد ينتشر في وقت معين فهو لا يكون متاح معظم أيام السنة، لذلك تقوم جميع الأمهات بتخزينه في الفريزر حيث أن من الممكن أن نحتفظ به لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى سنة تقريبا ويكون طعمه ولونه كما هو ولا يوجد به أي تغيير، ولا توجد بعض الشروط والنصائح التي لابد من الإلتزام عليها لتخزين ورق العنب وهي أن نقوم بوضع ورق العنب فوق بعض بشكل منظم ويتم سلقه قليلا ونتركه في مصفاه للتخلص من الماء تماما، وبعد ذلك نحضر أكياس ثلاجه ونضع في كل كيس كمية مناسبة من ورق العنب ويتم غلقه ووضعه في الفريزر.

مكونات محشي ورق العنب بالأرز

ربع كيلو من ورق العنب.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثلاث ثمرات من الطماطم.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء والشبت.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر والبابريكا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الشوربة.

طريقة عمل محشي ورق العنب بالأرز